Обеспечить услугами мобильного интернета к 2030 году все населенные пункты края с численностью жителей более 100 человек – такую задачу поставил перед властями региона губернатор Михаил Дегтярев на расширенном заседании правительства 8 декабря. Планируется, что доступ к мобильному интернету получат жители 47 малых населенных пунктов – это более 16 тысяч человек.

На первом этапе к концу 2024 года планируется обеспечить высокоскоростным мобильным интернетом стандарта LTE жителей десяти населенных пунктов – всего около 17 тысяч человек. Таким образом, сети LTE покроют все населенные пункты Хабаровского края с численностью жителей более 1000 человек.

Для этого в регионе планируются установка или модернизация базовых станций подвижной радиотелефонной связи, строительство наземных линий связи и расширение спутниковых каналов связи на территории сел и поселков. Работы пройдут в рамках реализации проекта «Цифровое равенство», вошедшего в состав опорного проекта «Умный регион» флагманской инициативы губернатора «Край инноваций и новых возможностей».

– Главная задача, которая стоит перед операторами связи, заключается в том, чтобы население края имело равные возможности подключения к интернету, – отметил министр информационных технологий и связи Алексей Гусев. – Помимо неограниченного доступа к информации, граждане получают возможность получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде.

Проект «Цифровое равенство» станет продолжением взаимодействия правительства региона и компаний-операторов связи по реализации проекта «Хабаровский край на связи». По нему в этом году 36 населенных пунктов края будут обеспечены мобильным интернетом и еще 9 – проводным доступом к глобальной сети.