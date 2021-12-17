В 2021 году выполнены работы по обустройству светофорного объекта на улице Дзержинского на пересечении с Амурским бульваром. Специалисты демонтировали старые опоры и установили новые, установили консоли для монтажа дорожных знаков над проезжей частью, а также заменили светофоры. Кроме того, организован новый регулируемый пешеходный переход через улицу Дзержинского в районе дома № 64 (установлены дорожные знаки и светофор, нанесена разметка). Общая стоимость работ составила 5,7 миллиона рублей.

Напомним, что Хабаровск отмечен за реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В краевой столице в его рамках в этом году отремонтировано почти 60 километров улично-дорожной сети. Общая стоимость работ составила более 1,4 миллиарда рублей (средства федерального, краевого и муниципального бюджетов). На эти деньги удалось привести в нормативное состояние 82 дороги. Один из самых значимых объектов — перекресток Большая — Шелеста. После его модернизации на участке повысилась безопасность дорожного движения и увеличилась пропускная способность трассы. Значимые работы были проведены на Березовском шоссе. При его ремонте использовался щебеночно-мастичный асфальтобетон. Здесь уложили свежее покрытие на участке в 5,8 километра.

Стартовал долгожданный ремонт проспекта 60-летия Октября. Сейчас отремонтирован участок длиной более километра. Всего к августу 2022 года подрядчики планируют завершить обновление дороги протяженностью 3,3 километра от улицы Суворова до Аэродромной.