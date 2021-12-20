Предмет Технология, в переводе с греческого языка означает «наука о мастерстве», для восьмиклассников-мальчиков имеет особый привкус. Всего один час в неделю, а ведь когда-то было и два, да ещё и в девятом, и в десятом, и в одиннадцатом классе. Всё рухнуло с выпуском одиннадцатых классов в 2013 году.

— Внимание! Тема урока «Коммунальное хозяйство: водопровод, канализация». Необходимо будет выполнить примерный чертёж-эскиз расположения дома, где проживаете с обозначением водопровода и канализации, — учитель технологии, он же технолог, он же мастер, и, он же просто «трудовик» делал вступительную речь, как обычно, чётко и уверенно, по-военному, «чеканя каждый шаг».

За окном с неба падал снег, воробьи улетели и абрикос стоял один, а ведь только вчера завершилась свадьба местных сорок. Те, кто видел хоть раз такое недельное чёрно-белое пиршество на зимне-белом свежем покрывале, будет помнить всю жизнь. Воробьям даже негде было, и приткнуться на своём любимом месте дневного обитания, абрикосе. Какие битвы шли за право владеть самкой! Уроки вести было невозможно. Гвалт стоял на всю округу.

В городе, как три часа объявили штормовое предупреждение, детей второй смены включительно по седьмые классы отпустили домой ещё в 16.30.

— Кина не будет! Электричество кончилось! – голос любителя советских кинокомедий восьмиклассника Крамара Савельева оборвал торжественную речь учителя на полуслове.

Из окна школьных мастерских видна трансформаторная подстанция, дверь открыта, они, электрики, а это точно, на два часа отключили электричество в связи с небольшой аварией. В кабинете стало темновато.

Не прошло и минуты, как учитель по периметру помещения включил аварийное освещение, обычное дело, так и должно быть в нормальном коммунальном хозяйстве.

— Товарищ учитель, а можно вопрос по теме урока, только о другом водопроводе и канализации, чтобы разобраться, что из них есть что, — Андрей Отрошин в своё обращение вложил столько эмоций, сколько вкладывают, когда любимая команда «СКА-Нефтянник» забивает гол в ворота московского «Динамо».

— Хорошо. Так как темновато, то давайте проведём форум, обсуждение коммунальных проблем, поменяем уроки местами, а через неделю проведём тему сегодняшнего урока, — согласился учитель, пока не понимая, в чём суть вопроса от парня, живущего с ним в одном доме, только в пятом подъезде.

— Вот нас шесть человек, живём в одном доме из товарищества собственников жилья «Лидер», — подхватил тему Илья Ворсиков, — наши родители уже как три дня постоянно ведут разговоры, обсуждают, как дальше быть, выходить из ТСЖ и всем домом идти в «Розенталь», или оставить всё, как было. Мы ведь тоже, хоть и дети, но являемся владельцами части жилой площади, собственники. За кого голосовать? Где здесь водопровод, а где канализация?

Для технолога, офицера запаса, и как десять лет учителя в этой школе, сначала истории, обществознания, экономики и права, а сегодня технологии и физики, тема оказалась интересной, но не совсем новой, особенно по якобы демократической технологии совершения действия.

— Поймите главное, в основе всего лежит собственность – учитель начал как бы издалека, — есть идеология, вот она определяет теоретические основы защиты своей собственности и захвата чужой собственности. Ещё есть такое понятие, как политика, то есть практические основы защиты своей собственности или захвата чужой собственности.

Тишина явно обозначила свои границы этим школьным кабинетом. Такое бывает часто, когда дело касается общего для всех интереса.

— Из ваших сбивчивых эмоциональных фоновых речей я понял, что организация с ваших слов «Розенталь» три месяца как купила в вашем, а точнее, нашем с вами доме квартиру для своего сотрудника. И, этот сотрудник в интересах компании «Розенталь» уже предлагает жителям отдельно взятого дома из пяти домов, провести голосование, чтобы выйти из ТСЖ «Лидер» и перейти в «Розенталь», офис расположен в центре города, за пять километров. А ведь, на самом деле, насколько я знаю, в нашем ТСЖ «Лидер» уже как два месяца идёт плановое голосование в соответствии с законодательством Российской Федерации. Я правильно понял? – восьмиклассники-мальчики кивнули головами, на учителя смотрели во все глаза, ведь рассматривается дело их будущей полноправной собственности и кошелька родителей и не только.

— Для начала, в таких случаях, собирают информацию, потом её анализируют и в завершении обрабатывают, чтобы принять правильное решение на выполнение действия, — и офицер запаса войск противовоздушной обороны приступил к обучению подростков. По команде военного инженера радиоэлектронных средств, все достали мобильные телефоны, как оказалось, у всех двадцати человек есть подключение к Интернету.

— Подключить Интернет! К сбору информации приступить! – громко, командным голосом прозвучала команда от учителя. Через минуту листы чистой бумаги формата А4 для интернетовских записей лежали у каждого на столе. Настольной лампой был сам смартфон. Трудовик знает, что делает, ведь офицерская служба лейтенантом на Дальнем Востоке начиналась в 1984 году в должности заместителя командира отдельного центра радиоразведки по боевой работе.

Что здесь началось! Только успевай да записывай! А какие фантазии неслись в связи со знанием исторических событий! Просто диву даёшься, других слов и нет.

— Вот это да! А Розенталь оказывается еврейская фамилия! Интересно, а кто по национальности Гейт? Гейт это чья фамилия? – от таких речей уши трудовика слегка оттопырились, про национальности есть плохо, а Семён Петров продолжал, — неужели мы имеем дело с еврейскими разборками?

— Нет, не прокатит, — остудил пыл любителя боевой еврейской кухни в интернетовских сражениях Владимир Пименов, — Гейт есть фамилия немецкая, Максим Бруннович, так что здесь битва ожидается другая, более интересная.

— Ха-ха-ха! Прикольно смотрится! Еврей решили откусить кусок пирога у немца! Вот это да, не ожидал, — сделал свой вывод самый спокойный мальчик во всей школе, своеобразный гений и талант в знаниях по истории Георгий Садальский, кстати, победитель городской олимпиады.

— А я что нашёл! Обхохочешься! – свой голос наконец-то подал школьный дебошир Витя Хохломин, — в хабаровском телеграмм-канале поставили видеозапись, что ТСЖ «Лидер» на какой-то стене написало гадости с угрозами для «Розенталь». И, мне кажется, такой приём применяют на Украине, там подобных фейков ужас как много! – немного помолчав, порывшись в смартфоне, продолжил, — а вот и первый комментарий! Я же говорил, что это фейк! Я же говорил! Сами написали! Комментарий прямо в яблочко!

— Эх вы! Смотрите, что я нашёл на сайте ТСЖ «Лидер». Тут написан годовой отчёт о деятельности и здесь указано, что у этого дома есть стабилизационный денежный фонд на случай капитального ремонта, техногенной аварии и другой чрезвычайной ситуации. Угадайте с трёх раз, сколько? – все смотрели на местного исторического гения с открытыми ртами, как будто он нашёл тот самый белый гриб.

— Давай, не томи! Говори, — сдались ребята.

— Десять миллионов рублей! Я думаю, вот главная цель компании «Розенталь»! Благополучный дом, всё хорошо. Помните Югославию, Ливию, Ирак, Сирию, ведь были благополучные страны. А теперь? – да, когда есть один умный сверстник, все остальные обычно чувствуют себя дураками. Но в этом классе это не так.

— И что дальше? — в один голос спросили одноклассники.

— А то, что ничего хорошего! С вашим домом проводятся те же якобы демократические технологии, недавно такое было в Белоруссии. Со стороны создали инициативную группу для дурачков, и они понеслись непонятно куда, пока батько их не остановил, — сделал своё резюме Жора, — «засланный казачок» в вашем доме. Все смотрели фильм «Неуловимые мстители»? Помните Гриню? – спокойно открыл бутылку воды, сделал три глотка, — учителя внимательно слушали про собственность?

— Нарыли? Молодцы! – глаза радиоэлектронщика, специалиста по постановке помех и радиоэлектронной борьбе сверкали от удовольствия, умеют ведь учиться, когда захотят, — теперь понятно, где водопровод, а где канализация? Подведём итоги.

Телефоны и смартфоны по команде учителя все дружно спрятали в портфели. Начался процесс обработки информации.

Десять минут как прозвенел звонок с урока, сегодня крайнего для детей этого класса. Но, победил интерес!

— У вас вопросов много, это есть хорошо. Каждый собственник в этом доме будет решать сам, за кого голосовать. Лично я предпочитаю оставаться в ТСЖ «Лидер». Только я не собственник, представляю интересы семьи, но квартиру получал я по офицерской выслуге. Каждому надо уметь учитывать этические и эстетические принципы. Когда в ТСЖ «Лидер», да и не только, проходит плановое голосование, как в настоящее время до 30 декабря 2021 года, вмешиваться в этот процесс не есть хорошо с этической точки зрения, такие действия показывают неуважение, в первую очередь к людям, к вашим родителям. В нашем случае, к собственникам жилых помещений, конкретно по улице имени Павла Леонтьевича Морозова, дом 96. Кто не знает, Павел Морозов есть легендарный мэр Хабаровска советской эпохи. Среди ваших эмоциональных речей были затронуты и национальности. Да, в России это просто необходимо учитывать, чтобы никого не обидеть. Ещё мне понравились рассуждения о Великой Отечественной войне, да, страна тогда потеряла 41 миллион только погибшими. Вам необходимо помнить, что любое большое событие, хорошее оно или плохое, начинается всегда с накопления мелких проблем, событий, где в основе лежит собственность. Ведь наше благополучное ТСЖ пытаются захватить не первый раз, но чтобы оттяпать отдельный кусок в виде жилого дома, такое первый раз. Как говорит наш Георгий, югославский вариант в действии.

Да, в нашем случае идёт борьба за собственность! Одни будут защищать свою собственность, а другие попытаются её забрать. Всё решит голосование и, вот, по этому вопросу дети предлагают сделать совместный честный бюллетень, кто за ТСЖ «Лидер», а кто за «Розенталь».

Борьба только начинается!

18 декабря 2021 года.

Сергей Роща

Коммунальный урок

( хроники военного пенсионера)