474 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки, выздоровел 491 человек. По данным ЗАГС, в крае за сутки умерли 52 человека, в 6 случаях COVID-19 был основной причиной смерти.

Разбивка по районам:

Ванинский — 12

Советско-Гаванский — 42

Лазо — 10

Хабаровск — 340

Амурский — 4

Хабаровский район — 23

Комсомольск-на-Амуре — 28

Охотский — 6

Солнечный — 2

Ульчский — 5

П.Осипенко — 2

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2 767 коек, свободно 470. На лечении находится 80 тяжелых пациентов, в ковидных госпиталях на ИВЛ находится 60 человек.

Привито от коронавирусной инфекции первым компонентом 548 424 жителей края, полностью завершили вакцинацию 495 468 человек, ревакцинировано 62 687 человек.

Всего на лечении находится 13 115 человек, в том числе 2 297 стационарно, 10 818 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 120 170 случаев COVID-19, 105 878 человек выздоровели.