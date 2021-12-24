462 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки, выздоровело 563 человека. По данным ЗАГС, в крае за сутки умерло 60 человек, в 6 случаях COVID-19 был основной причиной смерти.

Разбивка по районам:

Хабаровск — 208

Комсомольск-на-Амуре — 50

Хабаровский район — 46

Комсомольский район — 41

Советско-Гаванский район — 29

Бикинский район — 9

Ванинский район — 22

Вяземский район — 6

Имени Лазо район — 21

Солнечный район — 11

Ульчский район — 3

П.Осипенко район — 6

Аяно-Майский район — 10

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2737 коек, свободно 600. На кислородной поддержке 1353 пациента, в ковидных госпиталях на ИВЛ находится 80 человек.

Привито от коронавирусной инфекции первым компонентом 557 976 жителей края, полностью завершили вакцинацию 507 656 человек, ревакцинировано 66 032 человека.

Всего на лечении находится 12 835 человек, в том числе 2137 стационарно, 10 698 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 121 570 случаев COVID-19, 107 539 человек выздоровело.