Для радиотехнического полка приближались сложные июльские дни. На горизонте маячила министерская проверка по физической подготовке. Этот солнцепёк 1989 года все запомнят надолго.

— Товарищ подполковник, капитан Дубрава по вашему приказу прибыл, — бодро доложил назначенный в прошлом году начальник полкового клуба.

Командир полка, он же в просторечье «папа», подполковник Макаров сидел за столом и рассматривал схемы, которые представил его заместитель подполковник Суринт. В кабинете также расположились начальник штаба полка, начальник физической подготовки, начальник медицинского пункта и командир роты материального обеспечения.

— Давай присаживайся. Теперь все в сборе. Знаете, что через две недели весь полк будет сдавать нормативы по физической подготовке. Министру обороны! И не только здесь, управление, и Князе-Волконское, Ильинка, Переяславка, Амурзет, — так командир полка назвал все «точки», их двадцать, радиолокационные роты в зоне ответственности за воздушное пространство вдоль государственной границы от Приморского края до Амурской области.

Тренировки запланированы проводить уже сегодня, ближе к вечеру и так каждый день. Если подтягивание, бег 100 метров и кросс на три километра сдать по силам будет всем, то преодоление полосы препятствий необходимо освоить любой ценой.

Выслушав все командирские доводы «за» и «против», начальник штаба зачитал приказ командира полка о назначении ответственных лиц за проведение мероприятий.

Начальнику клуба кроме музыкального сопровождения, фотографирования, организации досуга и выпуска стенной печати достался ещё и секундомер с помощником-писарем.

Первая тренировка началась с инструктажа по мерам безопасности. Как раз из города юности, где располагается управление дивизии, в полк прибыл комдив генерал-майор Виктор Околзин, герой афганской войны.

На спортивном городке было непротолкнуться. Командир роты капитан Борисов распределил своих подчинённых по рабочим местам. Взвод охраны оттачивал своё мастерство на перекладине, подтягивание. Автомобильный взвод и ремонтные мастерские занимались на своих рабочих местах: бег 100 метров и кросс три километра. Хозяйственному взводу в этот день досталась полоса препятствий.

— Капитан Дубрава, вот секундомер, необходимо располагаться возле лабиринта и записывать время прохождения каждого бойца в тетрадь, помощником-писарем будет вот этот хромой боец, у него освобождение от занятий, — начальник физической подготовки капитан Ковальчук всем раздавал указания, ведь за результаты на полосе препятствий он единолично отвечает перед «папой» головой.

Хозяйственный взвод в своём составе насчитывал сорок солдат срочной службы, среди них повара, мойщики посуды, хлеборезы, уборщики, кладовщики, слесари, электрики.

— Внимание! На полосе препятствий! Форма одежды номер три! Первая пара на старт! Рядовой Ахмедов! Рядовой Сурков! Готовы? На старт, внимание, марш! Приготовиться рядовые Павлов и Онопко, – услышали все голос начфиза Ковальчука.

Мойщик посуды узбек Ахмедов уверенно преодолел бревно и, вот он заскакивает на двухметровый забор, начинает движение по лабиринту длиной в шесть метров. Капитан Дубрава сразу включает секундомер.

— Записывай, Ахмедов 9 секунд, Сурков 10, — помощник старательно записывал результаты.

Вот уже и половина прошла из 23 сегодня представленных бойцов.

— Рядовой Арефьев! Рядовой Осташко! На старт, внимание, марш! – начальник клуба смотрел, как ноздря в ноздрю идут хлеборезы.

С двухметрового забора первым сваливается волгоградец Арефьев, на подстраховке заместитель командира взвода сержант Фахрутдинов поддерживает солдата, чтобы тот не упал, Осташко отстаёт. Волгоградец Арефьев делает отчаянный рывок к лабиринту и, со всей силы натыкается грудью, левой стороной, где сердце на металлический выступ трубы.

— Рядовой Арефьев, не стоять! Бежать! Бежать! – во всю глотку кричал сержант Фахрутдинов. Но тщетно, а секундомер отсчитывал драгоценные секунды. Помощник-писарь записал у Осташко 10 секунд.

С этого расстояния, где находился капитан Дубрава, было видно, как зрачки у рядового Арефьева стали заплывать в подлобье, белые глазные яблоки заполнили пустующее место, и, он стал валиться на левый бок. Его поддержал замкомзвода, бережно помог своему подчинённому лечь на песчаный грунт.

Прибежал встревоженный начальник медицинского пункта капитан Токарев, начал оказывать первую медицинскую помощь. Через минуту врач зафиксировал смерть рядового Арефьева.

Трагедия не помешала проводить занятия на других рабочих местах, кроме полосы препятствий. Приехала скорая помощь и забрала умершего солдата, чтобы доставить в морг окружного военного госпиталя.

— Капитан Дубрава! Ты мне ответишь головой за несвоевременное оказание первой медицинской помощи! Уголовное дело! – боевой генерал Околзин рвал и метал. Для него было, как страшный сон терять людей в мирное время.

Занятия закончились. Все стояли и слушали, что говорит генерал.

— Сынки! Неужели непонятно, как надо спасть людей? Никто не научил? Так вот смотрите и слушайте! Этого нет ни в одном учебнике по оказанию первой медицинской помощи, потому что неэтично, не по закону, а по совести, — генерал противовоздушной обороны окунул всех в практическую жизнь боевого времени, пусть и не на территории Советского Союза.

— Капитан Дубрава! Ты настоящий балбес, если не хуже. Если ты увидел, что у человека зрачки заплыли вверх, их почти не видно, значит, кровь из мозга ушла, а мотор в этой ситуации её туда не подал. Первое, что ты должен делать, взять его за шкирки в вертикальном стоячем положении и орать хоть матом, ведь за хорошие слова надо думать, а здесь думать некогда. За сколько он умер? За минуту! – тут Виктор Павлович взял капитана за ту самую шкирку и что есть сил, заорал матерные и другие ругательные оскорбительные слова, — орать надо для того, чтобы он мог слышать, чтобы в мозгу шла хоть какая работа. Сразу же ищите ближайшее дерево, стену, что-нибудь вертикальное, вот как этот забор на полосе препятствий. И орать! Орать! Матом! Да как угодно, чтобы слышал потерпевший.

Начальник клуба полка, как манекен, на своём лице, уже как полминуты, ощущал лёгкий вчерашний генеральский перегар, в ушах звенели маты и оскорбления в адрес виртуального потерпевшего. И, тут пошло движение в сторону забора. С невиданной лихой лёгкостью генерал профессионально пригвоздил новоиспечённого капитана спиной к забору.

— На спине, позвоночник, у человека находится точка страха. Когда человеку страшно, то кровь поднимается вверх, что нам и требуется, от встряски мотор начнёт работать, и зрачки станут на место. Человек будет жить, можно и врача не вызывать, всё будет хорошо. Главное, хорошо, но не больно, припечатать к забору, для вестибулярного аппарата полезно, — тут генерал посмотрел вокруг себя, увидел почти сотню солдат и продолжил, — а когда воспитанный человек матерится по необходимости, то ему становится стыдно и, от стыда кровь идёт уже вниз. Профилактика возможного инсульта. Поймите, здесь главный результат – спасти жизнь человека. Любой ценой! Жизнь вернуть невозможно. Промедление смерти подобно!

Когда генерал закончил свою речь, командир роты скомандовал повзводно, становись, и увёл своих подчинённых на ужин.

— Ну что, командир, пошли, по соточке, помянем парня,- при этом генерал Околзин похлопал комполка по плечу, — и кто у тебя повезёт цинковый гроб на родину солдата?

— Капитан Дубрава, он нештатный начальник похоронной команды нашей дивизии, за год уже шесть отвёз. Опыт есть, — сразу ответил полковой «папа».

Волгоградская земля встретила «груз 200», по Приказу Министра обороны о захоронениях и погребении номер 200, настороженно, как бы с опаской. Мать плакала, отец больше молчал, ему было не до слёз, ведь подрастали ещё два сына.

На кладбище людей пришло много. Как только могилу солдата привели в порядок, мужики отошли в сторонку на перекур. Неожиданно поднялся шум. У девушки, невесты солдата зрачки стали уходить вверх, капитан Дубрава вспомнил урок от генерала Околзина и сделал всё так, как учил герой афганской войны, с криком, матами, с использованием ближайшего дерева.

Все присутствующие сначала ничего не поняли. Но, потом до всех дошло, что было на самом деле.

Ни где-нибудь, а на волгоградском кладбище молодой капитан Дубрава прошёл первое крещение с заплывшими зрачками. По рецепту генерала. Девушка осталась жить.

Дальше, по жизни так и повелось, если у кого-то зрачки заплыли, а их набралось уже шесть случаев, значит, в дело сразу без промедления вступает наука от комдива Околзина.

Промедление смерти подобно!

25 декабря 2021 года.

Сергей Роща