452 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки, выздоровел 571 человек. По данным ЗАГС, в крае за сутки умерли 40 человек, в 5 случаях COVID-19 был основной причиной смерти.

Разбивка по районам:

им. Лазо — 18

Нанайский — 11

Николаевский — 3

Советско-Гаванский — 7

Охотский — 1

Хабаровск — 328

Вяземский — 5

Бикинский — 1

Комсомольск-на-Амуре — 53

Хабаровский район — 25

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2 747 коек, свободно 700. На лечении находится 68 тяжелых пациентов, в ковидных госпиталях на ИВЛ находится 53 человека.

Привито от коронавирусной инфекции первым компонентом 563 208 жителей края, полностью завершили вакцинацию 514 121 человек, ревакцинировано 68 225 человек.

Всего на лечении находится 12 287 человек, в том числе 2 076 стационарно, 10 211 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 122 939 случаев COVID-19, 109 440 человек выздоровели.