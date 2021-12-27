Губернатор Хабаровского края осмотрел украшенную к новогодним праздникам площадь им. Ленина в Хабаровске и высоко оценил реализованную авторами единую концепцию «Хабаровский край: нам есть чем гордиться!»

— Во всем ледовом оформлении чувствуется патриотизм и любовь к родной стране и краю. Здесь и ель в цветах государственного флага, и узоры коренных малочисленных народов севера, и местные животные – узнаваемые символы региона. Радует, что внимание уделено каждому из районов: ледовые скульптуры с изображением гербов муниципальных образований можно встретить на площади впервые. Поэтому, я уверен, что в предстоящие праздничные дни площадь станет настоящей точкой притяжения жителей и гостей города, — заявил Михаил Дегтярев.

Новогодний городок в самом центре краевой столицы примечателен не только интересными композициями изо льда, но и горками – максимально безопасными и разными по высоте для посетителей любого возраста. Ставший уже традиционным «АмурФест» также нашел место в общей концепции. В корнерах все без исключения смогут согреться горячим чаем, перекусить или приобрести небольшие подарки своим родным и близким.

Глава региона отметил, что в нынешнем году в праздничном оформлении центральной площади города приняли участие молодые скульпторы, у которых получилось достойно реализовать здесь свои идеи.

— Как говорит наш президент: «Успех России – в раскрытии талантов молодого поколения». Именно поэтому мы дали возможность начинающим талантливым авторам проявить себя. Надеюсь, это послужит ярким стартом для новых творческих решений, — подытожил губернатор Хабаровского края.

Еще одно по-настоящему новогоднее новшество – украшенная самодельными игрушками главная ель. Сегодня на 20-метровом дереве можно увидеть не только привычные шары и гирлянды, но и поделки детей со всего региона. Лучшие из них были отобраны по итогам конкурса «Операция: «Новогодняя игрушка». Участие в нем приняли почти 500 юных жителей края.

Ограничений, связанных с коронавирусом, при посещении площади им. Ленина не планируется. Доступ будет открыт для всех желающих с соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра и использованием средств индивидуальной защиты.