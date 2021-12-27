Сегодня с возможностями машины ознакомился мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Как доложил и.о. директора предприятия Сергей Пустовалов, снегопогрузчик шнекороторный СнП-18 производства НПО «Плавский». Данная техника обладает рядом особенностей (роторная установка) и преимуществ и в настоящее время с высокой степенью надежности работает во многих городах Российской Федерации, в разных климатических условиях, получая высокие оценки от эксплуатирующих организаций по надежности, производительности и качеству выполняемых работ.

Максимальная производительность составляет 600 кубометров в час. По приблизительным расчетам, кузов грузовика КамАЗ машина наполняет за 3 минуты.

«Уборка снега с помощью современных погрузчиков значительно облегчает процесс. Теперь нужно обеспечить только вереницу грузовиков. Будем задействовать новый механизм на улицах Краснореченской, Пионерской, Карла Маркса, Калинина, Джамбула и других», — сказал мэр Хабаровска.

Еще одна новинка — подметально-уборочная машина ПУМ-15 на базе ГАЗон NEXT. Она предназначена для механического сбора щетками двух типов смета и мусора с асфальта. Отличительная особенность — может работать до -15 градусов. В погодных условиях краевой столицы ее планируется задействовать с апреля по ноябрь.

«У механических машин есть серьезное преимущество по сравнению с вакуумными, которые приходится часто обслуживать, заменять вышедшие из строя детали. В частности, регулярно требовалось обслуживать порванные гофры пылесосов. Заказывать их регулярно приходилось в Китае», — отметил Сергей Пустовалов.

Новая техника взята в лизинг на 11 лет. Это первый опыт для муниципальных предприятий по закупке машин подобным образом. Стоимость двух машин составила порядка 11 миллионов рублей. Подобную практику планируется опробовать и в других организациях отрасли.