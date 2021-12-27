Застройщик ООО «Прайд ДВ» получил разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома по улице Лазо в Хабаровске. Были заключены договоры долевого участия с 33 дольщиками. Всего в многоэтажке 56 квартир.

Строительство дома началось весной 2016 года и должно было завершиться еще в 2018 году. Но застройщик неоднократно продлевал срок действия разрешения на строительство, ссылаясь на невозможность завершения работ в отведенные сроки.

– Стройка находилась в перечне потенциально проблемных из-за невысоких темпов строительства. По разным причинам, в том числе финансовым, сложилась угроза приостановки работ. Чтобы объект из потенциально проблемных не вошел в перечень долгостроев, подключился региональный минстрой. У застройщика на тот момент были сложности с подключением к инженерным сетям – водоснабжению и электроснабжению, а также вопросы, связанные с земельным участком. Мы помогли решить сложности с сетями, оформить участки надлежащим образом, ускорив тем самым процедуры получения документов на ввод в эксплуатацию, – рассказал начальник управления жилищного строительства краевого минстроя Алексей Назаренко.

После получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию ключи от своих квартир дольщики получат в течение двух месяцев.

Напомним, в крае существует несколько механизмов помощи участникам долевого строительства. Речь также идет о поиске инвесторов. С помощью этого механизма будет достроен ЖК «Эдельвейс».

Кроме того, главе региона Михаилу Дегтяреву удалось привлечь федеральные средства на решение проблем обманутых дольщиков. На сегодняшний день в Хабаровском крае в отношении домов ООО «Диалог» и ЖСК «Утес» федеральным Фондом принято решение о достройке. Дольщикам ООО «Тополек», ООО «Лазурит» и ООО «Техмонтаж» будут выплачены денежные компенсации.