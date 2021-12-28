450 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки, выздоровело 533 человека. По данным ЗАГС, в крае за сутки умерли 53 человека, в 5 случаях COVID-19 был основной причиной смерти.

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2747 коек, свободно 654. На лечении находится 1227 пациентов на кислородной поддержке, в ковидных госпиталях на ИВЛ находится 85 пациентов.

Привито от коронавирусной инфекции первым компонентом 565 002 жителя края, полностью завершили вакцинацию 516 316 человек, ревакцинировано 68 550 человек.

Всего на лечении находится 12 199 человек, в том числе 2093 стационарно, 10 106 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 123 389 случаев COVID-19, 109 973 человек выздоровели.