Яичное птицеводство в Хабаровском крае демонстрирует устойчивый и стабильный рост. Это стало возможно благодаря поддержке, которую предприятия получают из федерального и регионального бюджетов.
– В нашем крае действуют два основных производителя куриных яиц. Это АО «Племенной птицеводческий завод «Хабаровский» и АО «Птицефабрика» «Комсомольская». Перепелиное яйцо на территории региона производит ООО «Промоптторг». В 2021 году минсельхоз края оказал птицеводческим предприятиям господдержку в размере 112,4 млн рублей, – отметила заместитель начальника управления по развитию агропромышленного комплекса и племенной работы краевого минсельхоза Елена Талалай.
Государственная поддержка позволила обновить оборудование на предприятиях, обеспечивающих яйцами не только магазины Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, но и северных районов края. Более 50% яиц в регионе выпускает АО «ППЗ «Хабаровский». На предприятии провели масштабную модернизацию производства и ввели в эксплуатацию новые цеха, яйцесклад, инкубаторий «Лучезарный», современный убойный комплекс.
– В результате объем производства яиц в хозяйствах всех категорий за 11 месяцев 2021 года составил 310,2 млн штук, что на 1,8% выше, чем за аналогичный период прошлого года, – сказала Елена Талалай.
Эта запись была опубликована 28.12.2021в 12:09. В рубриках: Общество.
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