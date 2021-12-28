Макдоналдс объявляет об открытии нового предприятия в Хабаровске — в торговом доме «Лотос». Его отличительной чертой сталдизайн, разработанный международной командой архитекторов по проекту «Рэй» —прогрессивной дизайн-концепции, которая легла в основу интерьера ключевых предприятий компании по всему миру. Она призвана сместить акцент с дизайна пространства на ощущения гостей во время визита в предприятие.

Именно поэтому проект «Рэй» отличается минималистичным, но в то же время комфортным интерьером с использованием натуральных материалов, таких как дуб, бетон, стекло и нержавеющая сталь, который не отвлекает от процесса приема пищи. А благодаря грамотному зонированию пространства с помощью сетчатых экрановза столиками с одинаковым комфортом могут разместиться как семьи и компании друзей, так и пары, а также гости, которые пришли в одиночестве. В России такой дизайн реализованвсего в четырех предприятиях Макдоналдс, три из которых расположены в Москве, а один – в Казани.

Новое предприятие открылось сегодня по адресу: ул. Муравьева-Амурского, 7 и стало четвертым предприятием компании в Хабаровске. Оно будет работать в стандартном режиме с 7:00 до 00:00 часов и рассчитано на 130 посадочных мест.

«Ровно год назад Макдоналдс открыл первые предприятия на Дальнем Востоке. Мы наблюдаем позитивный отклик со стороны местных жителей, а также их интерес к Макдоналдс, поэтому стремимся предлагать в ответ не только качественные продукты, но и уникальные решения. Например, летом мы открыли в Хабаровске МакАвто с системой двусторонних терминалов. Это решение было разработано специально дляДальневосточного региона.Открытиепредприятия с новым и ярким дизайном в городе– это еще одно доказательство наших серьезных намерений развивать сеть в регионе», –– говорит Виталий Шеленин, региональный директор по развитию Макдоналдс на Дальнем Востоке.

Открывая новые предприятия наДальнемВостоке, Макдоналдс стремится поддерживать местных жителей путем развития рынка труда и локального предпринимательства. За прошлый год только в Хабаровске компания предоставила более 350 новых рабочих мест, а новое предприятие в ТД «Лотос» позволит обеспечить еще 60.

В меню предприятия войдет широкий ассортимент продуктов Макдоналдс, включая продукцию из МакКафе – десерты, свежую выпечку и линейку кофейных напитков на основе кофейных блендов бренда Paulig.

В новом Макдоналдс будут реализованы новейшие технологии для обслуживания гостей: например, сервисная платформа MultiPoint, которая экономит время ожидания при оформлении заказа и помогает отследить процесс его приготовления. Система «MadeForYou» позволит готовить свежие блюда непосредственно под заказ, а киоски самообслуживания – самостоятельно оформить заказ и оплатить его банковской картой. А чтобы сэкономить время посетителей, у хабаровчанбудет возможность оформить заказ в МакДоставкеили с помощью функции «Мобильный заказ» в приложении Макдоналдс.

Предприятие открывается с соблюдением комплекса мер повышенной безопасности ив соответствии с требованиями контролирующих органов и региональных властей.