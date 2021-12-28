Компании, занимающиеся заготовкой, переработкой и реализацией лома черных и цветных металлов в Хабаровском крае, теперь смогут гораздо быстрее получать лицензии на этот вид деятельности. Ускорить выдачу разрешительных документов поможет новый формат проверки фирм на соответствие требованиям законодательства. Об этом сообщили в региональном управлении государственного контроля и лицензирования правительства края.

– С этого года появилась возможность проводить проверки дистанционно. Для этого используется видеосъемка места планируемой деятельности. Специалисты снимают площадку с твердым покрытием, где будет идти производство, оборудование, фиксируют факт наличия персонала. Итоги видеофиксации сохраняются на жестком диске компьютера, что в дальнейшем позволяет проконтролировать правильность результатов проверки. Такой формат проверки уже позволил сократить сроки выдачи лицензии с 30 до 15 дней, – рассказал специалист отдела лицензионно-разрешительной работы управления госконтроля Руслан Овсюков.

Как уточнили в ведомстве, в 2021 году с использованием средств дистанционного контроля было проведено 26 выездных внеплановых проверок по заявлениям лицензиатов. Специалисты осмотрели 34 пункта приема металлолома, расположенных в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Ванинском, Советско-Гаванском, имени Лазо, Вяземском, Ульчском, Бикинском и Верхнебуреинском районах. В итоге было выдано и переоформлено 47 лицензий. С реестром действующих лицензий можно ознакомиться на портале контрольно-надзорной деятельности.

Сокращение сроков выдачи различных лицензий можно считать одним из промежуточных этапов по снижению административной нагрузки на бизнес, чем сейчас активно занимаются власти в Хабаровском крае. Это актуально для улучшения состояния инвестиционного климата в регионе. Так, в текущем году было внедрено сразу несколько инициатив. Помимо сокращения сроков выдачи отдельных лицензий, удалось снизить и сроки регистрации схем расположения земельных участков, а также регистрации прав на недвижимость и землю.

Сегодня экономический блок правительства Хабаровского края в очередной раз проводит встречу с предпринимательским сообществом региона. На заседании проектной группы по управлению инвестклиматом власти обсудят с компаниями строительного бизнеса ряд ключевых вопросов в сфере жилищного строительства. В том числе будут затронуты вопросы получения разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, а также подключение их к коммунальным сетям – электрическим, водоснабжения и водоотведения.