Финансирование субсидируемых авиаперевозок дальневосточников в следующем году обсудили на совещании под председательством вице-премьера – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. В мероприятии также приняли участие главы дальневосточных регионов.

– Субсидирование авиаперевозок является социальной задачей. Люди должны получить возможность приобретать льготные билеты, начиная с января, – подчеркнул Юрий Трутнев.

Согласно постановлению №215 субсидирование осуществляется по двум направлениям. Так, с этого года купить авиабилет по специальной цене может любой дальневосточник (официально зарегистрированный по месту жительства в ДФО), вне зависимости от возраста. На эти цели из федерального бюджета выделили почти 5,5 млрд рублей. Было перевезено 500 тысяч пассажиров. Помимо этого, существуют субсидируемые тарифы для льготных категорий граждан (лиц пожилого возраста, молодежи, людей с ограниченными возможностями здоровья, членов многодетных семей). По этому направлению в текущем году было выделено 4,5 млрд рублей, перевезено около 520 тысяч пассажиров. Таким образом, суммарный объем финансирования составил 10 млрд рублей. В будущем году бюджет программы планируется увеличить до 12,3 млрд рублей.

На совещании также рассматривался вопрос о количестве субсидируемых билетов, которые могут быть приобретены одним пассажиром.

– Если не ограничить количество, то может получиться так, что кому-то достанется много средств государственной поддержки, а кто-то не сможет приобрести дешевый билет. А ведь возможность купить такой билет должны получить все дальневосточники. Эта мера направлена на то, чтобы дать возможность широкому кругу жителей Дальнего Востока съездить в центральную часть России, посетить родственников, решить какие-то свои задачи, – заметил Юрий Трутнев.

Напомним, для обеспечения транспортной доступности между регионами ДФО по поручению Президента России на базе авиакомпании «Аврора» была создана Единая дальневосточная авиакомпания, которая уже начала осуществлять первые полеты. На сегодняшний день субсидируются 20 маршрутов, стоимость билета в одном направлении – от 2 200 рублей до 10 953 рублей. По данным на 1 декабря, льготным тарифом воспользовались более 49 тысяч пассажиров. На субсидирование перелетов из федерального бюджета было выделено 1,23 млрд рублей. В 2022 году планируется выделить 5,9 млрд рублей, а также расширить маршрутную сеть.

В Хабаровский край в 2021 году Единой дальневосточной авиакомпанией открыты 14 дополнительных межрегиональных субсидируемых маршрутов. Среди них рейсы из Хабаровска в Оху, Шахтерск и Ноглики, в Кавалерово, Зею и Тынду, Якутск и Анадырь и другие. С января 2022 года будут запущены еще три направления: Хабаровск – Нерюнгри, Хабаровск – Чита и Владивосток – Комсомольск-на-Амуре.

Отметим, для обеспечения возможности осуществления поездок с удобными стыковками по авиабилету, включающему несколько сегментов, «Аврора» заключает код-шеринговые соглашения с другими авиакомпаниями, выполняющими рейсы в аэропорты ДФО. Такое соглашение уже подписано с крупнейшей частной авиакомпанией России S7 Airlines. Компания уже начала продавать билеты на рейсы «Авроры», причем по тем же ценам. В зимнем расписании, до 26 марта 2022 года, код-шеринг будет распространяться на 20 рейсов S7 и на 78 рейсов «Авроры».

«Аврора» по код-шерингу с S7 будет выполнять, в частности, рейсы из Хабаровска в Благовещенск, Тынду, Якутск и Нерюнгри, из Южно-Сахалинска и Благовещенска в Комсомольск-на-Амуре и другие.