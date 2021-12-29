Жители Хабаровского края могут приобрести авиабилеты для полетов в 2022 году со скидками. «Аэрофлот» открыл продажу билетов по субсидируемым государством тарифам. Специальные цены действуют на прямые рейсы авиакомпаний Группы «Аэрофлот» в экономическом классе обслуживания. Билеты по сниженным ценам доступны для льготных категорий граждан и жителей Дальнего Востока.

Так, для дальневосточников в программу субсидированных перевозок включены перелеты в Москву из шести региональных центров. Среди них Хабаровск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Магадан и Якутск. Стоимость билета из Хабаровска в Москву составляет 10200 рублей для взрослого пассажира, для ребенка – 5400 рублей.

Для оформления билета необходимо предъявить паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации по месту жительства в ДФО. Для детей до 12 лет предоставление документов, подтверждающих проживание на территории Дальнего Востока, не требуется.

Программа субсидированных перевозок для льготных категорий граждан также включает ряд маршрутов, которые будут интересны жителям края. Среди них рейсы из Хабаровска в Москву, Владивосток, Магадан, Новосибирск, Красноярск, Петропавловск-Камчатский, Иркутск, Южно-Сахалинск. Диапазон стоимости билетов – от 1000 рублей в Южно-Сахалинск до 7200 рублей на рейс до Москвы.

Воспользоваться субсидированными перевозками по этим маршрутам могут граждане в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин – свыше 55 лет), инвалиды I группы любого возраста, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, а также многодетные семьи.

Забронировать и оформить субсидированные билеты можно на официальном сайте «Аэрофлота», в офисах продаж авиакомпании и в уполномоченных агентствах. Подробная информация есть на сайте авиакомпании.

Отметим, сейчас прорабатывается вопрос об увеличении финансирования программы субсидированных перевозок в будущем году на 2,3 млрд рублей. Планируется, что бюджет программы составит 12,3 млрд рублей. Также рассматривается вопрос о количестве субсидируемых билетов, которые могут быть приобретены одним пассажиром. Об этом накануне сообщили на совещании под председательством вице-премьера – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Напомним, в Хабаровском крае по поручению губернатора Михаила Дегтярева продолжается программа льготных авиаперелетов для жителей северных районов региона. В следующем году на эти цели из краевого бюджета будет выделено 188 млн рублей. При этом авиакомпании «Хабаровские авиалинии» и «Аврора» увеличат частоту рейсов. За следующий год они выполнят больше на 101 и 45 рейсов соответственно. Также продолжится субсидирование всех внутрирегиональных авиаперевозок. Благодаря этому авиатарифы в регионе не увеличивались четыре года.