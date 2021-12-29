Михаил Дегтярев в ходе «прямой линии» с жителями края рассказал о планах по комплексному развитию территорий для жилищного строительства. Главной точкой застройки на ближайшее время остается северная часть регионального центра. Здесь начнется разработка крупной площадки в районе переулка Брянский, где планируется построить до полумиллиона квадратных метров жилья.

В качестве застройщика выступит компания «ПИК». 27 декабря ДОМ.РФ провел аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в объеме 67 га. Речь идет о строительстве жилья, социальных объектов, инженерной инфраструктуры. При этом Хабаровский край стал первым регионом на Дальнем Востоке, в котором ДОМ.РФ применил механизм КРТ. Этот механизм дает возможность осваивать участки, находящиеся в федеральной собственности. Реализацию таких проектов в рамках нового федерального закона утверждает специальная правительственная комиссия, после чего региону передают полномочия по управлению земельными участками.

– Для нас начало реализации крупного проекта комплексного развития территории в северной части Хабаровска – вопрос чрезвычайной важности. Эта часть города долгое время застраивалась и развивалась неравномерно. Вовлечение в оборот площадки в районе переулка Брянский позволит придать новый импульс развития северу Хабаровска, обеспечить равномерное развитие агломерации, – сказал Михаил Дегтярев.

По его словам, в северной части города планируется и дальше развивать микрорайон «Ореховая сопка». Краевым властям удалось привлечь крупный инвестиционный кредит в объеме 3,7 млрд рублей на строительство инженерной инфраструктуры, дорог и социальных объектов. Уже в следующем году начнется строительство тепломагистрали от ТЭЦ-3, чтобы обеспечить теплом новые стройки.

– Мы заранее позаботились о том, чтобы этот крупный проект был запущен в кратчайшие сроки. Сразу после моего назначения исполняющим обязанности главы региона я принял решение о начале проектирования этой тепломагистрали, чтобы процесс не растягивался на долгие годы, – сказал Михаил Дегтярев.

По информации регионального минстроя, общая площадь новой застройки в районе микрорайона «Ореховая сопка» обеспечит ввод 660 тыс. кв м жилья, будет создано около 1,5 тыс. новых рабочих мест.

Напомним, что комплексное развитие жилищного строительства вошло в Стратегию развития Хабаровского края. Для решения этой задачи в регионе по поручению Президента РФ создается промышленный кластер строительных материалов. Это позволит снизить логистические затраты, что скажется на стоимости квадратного метра жилья.

Поддержка индустрии позволит строить в городах региона новые микрорайоны. В Хабаровском крае уже сформировано более 40 точек для комплексной жилищной застройки. Губернатор Михаил Дегтярев поставил задачу – к 2030 году Хабаровск должен стать городом-миллионником. Реализовать эту инициативу также помогут проекты «Дом Дальневосточника» и «Дальневосточные кварталы».

Региональным властям в следующем году предстоит разработать типовые решения индивидуальных домов по проекту «Дом дальневосточника» и определить производственные мощности для изготовления и поставки домокомплектов. Реализация проекта «Дальневосточный квартал» позволит создать новые современные микрорайоны с полной необходимой инфраструктурой. Площадка под строительство уже определена. Это район улицы Локомотивной в Хабаровске.