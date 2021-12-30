В ходе «прямой линии» с жителями губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил участникам антиковидного штаба обсудить введение послаблений в рамках введенных ограничений. Сегодня на очередном заседании было принято решение продолжить выплачивать непривитым пенсионерам Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре компенсации за проезд в общественном транспорте.

Запретительная мера ранее вводилась для того, чтобы поддержать самоизоляцию пожилых людей, которые находятся в зоне риска по заболеваемости COVID-19. Сегодня специалисты констатируют, что темпы вакцинации среди этой категории граждан выросли, прививку получили более 150 тысяч человек, что составляет 62% от необходимого числа. Повлияла на темпы вакцинации и новая мера поддержки: с 20 декабря все жители Хабаровского края старше 60 лет получают единовременную выплату в размере двух тысяч рублей после прохождения вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

В целом участники краевого штаба по борьбе с COVID-19 отметили незначительное снижение заболеваемости: впервые за этот год Хабаровский край достиг среднероссийских уровней. Суточный показатель – 33,4% заболевших на 100 тысяч человек. В группе от 15 до 29 лет за неделю произошло снижение темпов роста заболеваемости на 17%, среди школьников – на 7%, среди взрослых – на 5%. Коечный фонд загружен уже не на 90%, а на 70%. Как отметил на заседании штаба заместитель председателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов, в новогодние каникулы важно сохранить наметившуюся тенденцию.

– Сейчас мы видим результат тех профилактических мер, которые были введены в Хабаровском крае в начале ноября. Ежесуточный и еженедельный прирост заболевших понемногу снижается. По количеству летальных исходов в течение года произошло снижение с 4,4% до 3,8%. Показатель избыточной смертности у нас ниже среднероссийского: 10% против 16,5%. Но сейчас главную угрозу представляет штамм «Омикрон», у которого скорость распространения выше, чем у «Дельты», – рассказал Евгений Никонов.

По состоянию на 29 декабря наибольшее число заболевших фиксируется в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Здесь продолжат действовать основные «антиковидные» меры. Но на время новогодних каникул введены некоторые изменения.

С 29 декабря по 14 января 2022 года развлекательные заведения, кафе и рестораны в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре смогут работать без ограничения по времени при соблюдении ряда условий: 100-процентной вакцинации сотрудников, наличии QR-кодов у посетителей, экспресс-тестировании посетителей на входе.

– Важно понимать, что «свободные от COVID» зоны – это не исключение из общих «антиковидных» правил. Все заведения, которые готовы работать в таком режиме, в обязательном порядке проверит Роспотребнадзор, – отметил Евгений Никонов.

С начала декабря проведено 536 рейдов на объектах спорта, культуры и общепита. Уполномоченные надзорные органы составили 54 административных протокола на нарушителей санитарно-эпидемиологического режима, в том числе 31 протокол составлен на юридических лиц. В дни новогодних каникул рейдовые мероприятия продолжатся.

Участники заседания напомнили, что новогодние каникулы нужно использовать с пользой. Мобильные пункты вакцинации будут открыты, график работы каждого конкретного пункта можно узнавать на официальных аккаунтах краевого Минздрава. Кроме того, министерству здравоохранения края поручено сделать упор на выездную вакцинацию жителей старше 60 лет. Дополнительные выездные бригады уже сформированы. Пункты вакцинации в школах пока закрываются.

Поликлиники и амбулатории с 3 по 6 января, а также 8 января будут работать по режиму субботы. На время новогодних каникул медицинские организации призывают на помощь волонтеров. Требуется около 900 добровольцев, которые помогали бы в Call-центрах и пунктах вакцинации, нужны также автоволонтеры для работы врачами и развоза лекарств заболевшим, которые лечатся дома. На сегодняшний день, по данным регионального отделения ОНФ, помочь медикам вызвались 118 человек. Обязательное условие для волонтеров медицины – вакцинация от COVID-19. Координирует работу добровольцев Общероссийский народный фронт.

По состоянию на 29 декабря, от новой коронавирусной инфекции в крае привито 565 831 жителей. С учетом людей, переболевших коронавирусом, коллективный иммунитет составляет 67%. По подсчетам специалистов, при нынешних темпах вакцинации необходимых показателей коллективного иммунитета Хабаровский край достигнет не ранее чем через 6 месяцев.