Вопросы текущего состояния объектов энергетики и ЖКХ обсудили сегодня, 10 января, на аппаратном совещании президиума правительства Хабаровского края под председательством главы региона Михаила Дегтярева.

Так, в праздничные дни в коммунально-энергетической отрасли региона произошло 35 технологических событий. Большая часть из них – 17 инцидентов – связана с электроснабжением. Один из наиболее серьезных случаев произошел 8 января в селе им. Полины Осипенко. Здесь вышла из строя дизельная электростанция (ДЭС): труха стен деревянного здания попала в выхлопную трубу и загорелась. Пожар ликвидировали в течение 20 минут, и энергоснабжение было восстановлено в полном объеме.

По словам губернатора, сегодня сетевое хозяйство региона нуждается в комплексном обновлении.

— В июне 2021 года, в рамках рабочей встречи президент России Владимир Владимирович Путин обратил внимание на изношенность наших сетей. Правительство приняло соответствующее решение, и была запущена программа по модернизации деревянных дизельных электростанций. Видимо, возгорание произошло как раз на таком объекте. Поэтому, Роман Анатольевич, прошу эту программу реализовать в срок. А краевому минфину поручаю выделить необходимые средства в соответствии с намеченным планом, — обратился Михаил Дегтярев к заместителю председателя краевого правительства по инфраструктуре Роману Мирошину.

В селе им. Полины Осипенко такая современная модульная ДЭС появится в ближайшее время. На ее приобретение из средств краевого бюджета было выделено свыше 33 млн рублей. Новую электростанцию планируется ввести в эксплуатацию к концу января.

Однако не только устаревшее энергооборудование приводит к аварийным ситуациям и недовольству потребителей. Еще одной причиной служит недобросовестность ресурсоснабжающих организаций.

— Много коллективных обращений принято по Амурскому району. Жители жалуются на ООО «Шелтек», на низкий температурный режим в домах. Компания экономит, а люди мерзнут. Роман Анатольевич, прошу принять исчерпывающие меры. Для этого привлекайте и руководство Амурского района, а при необходимости – других муниципальных образований, — подчеркнул губернатор края.

Вместе с актуальным состоянием коммунально-энергетической инфраструктуры на совещании встал вопрос о работе правительства в наступившем 2022 году. По словам Михаила Дегтярева, впереди край ждет большая плановая работа.

— В конце прошлого года нам удалось заключить 81 соглашение о предоставлении региону межбюджетных трансфертов на сумму 27,4 млрд рублей без учета дотаций и субвенций. Выделенные средства необходимо использовать в полном объеме и обеспечить достижение установленных показателей. Важно особое внимание уделить объектам капитального строительства: в этом году на эти цели предусмотрено 15,5 млрд. рублей. В предыдущем отчетном периоде было выделено на миллиард меньше, — заявил Михаил Дегтярев.