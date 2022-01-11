230 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Хабаровском крае за минувшие сутки, выздоровели 434 человека. По данным ЗАГС в крае за сутки умерли 45 человек, из них 4 случая, где COVID-19 был основной причиной смерти.

Разбивка по районам:

Бикинский — 4

Лазо — 9

Охотский — 6

Хабаровский район — 16

Хабаровск — 195

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуты 2 621 койка, свободно 723. На лечении находятся 1 127 пациентов на кислородной поддержке, в ковидных госпиталях на ИВЛ находятся 72 человека.

Привито от коронавирусной инфекции первым компонентом 577 400 жителей края, полностью завершили вакцинацию 533 518 человек, ревакцинировано 72 878 человек.

Всего на лечении находятся 8 714 человек, в том числе 1 898 стационарно, 6 816 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 127 759 случаев Covid-19, 117 773 человека выздоровели.