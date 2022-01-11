Ряд нововведений, касающихся самых разных сфер жизни жителей Хабаровского края, вступил в силу с 1 января 2022 года.

Социальная сфера

В частности, проиндексирован размер значительной части социальных выплат. Так, после увеличения прожиточного минимума размер единовременной денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка вырастет почти на 5 000 рублей и составит 37 172 рублей (было 32 744 рублей). Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка составит 18 586 рублей (было 16 372 рублей); выплата в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей — 18 586 рублей (было 16 372 рублей). Денежная выплата на ребенка от трех до семи лет также увеличена. В зависимости от доходов семьи она составит: 9 293 руб. (было 8557 руб.), 13 939,5 руб. (было 12 835,50 руб.) и 18 586 руб. (было 17 114 руб.).

Кроме того, на 4% проиндексированы размеры ежемесячной денежной выплаты специалистам сельской местности, труженикам тыла и реабилитированным, ветеранам труда и военной службы, гражданам пожилого возраста и школьникам из многодетных семей.

С этого года россияне смогут получать социальный налоговый вычет за оказанные им физкультурно-оздоровительные услуги. Необходимое условие для его получения: организации, предоставляющие такие услуги, должны быть включены в специальный перечень. Для этого они должны соответствовать определенным требованиям: физическая культура и спорт являются их основным видом деятельности, в штате работают сотрудники, имеющие профильное образование не ниже среднего профессионального. Также организация не должна находиться в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг. В Хабаровском крае в такой перечень вошли 47 организаций физкультурно-оздоровительной направленности.

Нововведение позволит вернуть 13% от расходов на спорт от суммы до 120 тысяч рублей за год. Таким образом, максимальный размер вычета составит 15,6 тысячи рублей. При этом воспользоваться компенсацией гражданин может не только в отношении себя самого, но и своих детей, в том числе приемных.

Тарифы для бизнеса

Кроме того, с 1 января предприниматели нескольких районов края будут меньше платить за электроэнергию. Благодаря участию губернатора Михаила Дегтярева этот вопрос удалось решить на федеральном уровне. В прошлом году в федеральный закон № 35-ФЗ «Об электроэнергии» были внесены соответствующие изменения, позволяющие с 2022 года распространить на Хабаровский край механизм доведения тарифов на электрическую энергию до уровня базового (среднероссийского).

Экономически обоснованные тарифы на электроэнергию в децентрализованной зоне электроснабжения в крае были установлены от 7,92 руб./кВтч до 93,09 руб./кВтч. Теперь, после применения механизма выравнивания, тарифы для предприятий будут установлены в диапазоне от 5,75 руб./кВтч до 13,76 руб./кВтч. На это из средств спецнадбавки, формирующейся на оптовом рынке электроэнергии в ценовых зонах других регионов, для Хабаровского края выделено 2,4 млрд рублей.

При этом конкретная величина тарифа для предприятия будет зависеть от критерия потребителя, к которому оно относится, а также от размера экономически обоснованного тарифа поставщика электроэнергии на конкретной территории.

Снижение тарифов коснется юридических лиц, ведущих свою деятельность в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Охотском, Ульчском, Николаевском, им. Полины Осипенко, им. Лазо, Комсомольском, Хабаровском, Вяземском, Ванинском, Нанайском и Верхнебуреинском районах, где электричество подается по децентрализованной схеме.

Транспортный налог

В этом году автовладельцы в Хабаровском крае получат уведомления о необходимости заплатить существенно меньшую сумму транспортного налога, чем годом ранее. Напомним, ставки транспортного налога, чувствительного для многих жителей края, по инициативе главы региона Михаила Дегтярева с 1 января 2021 года были снижены.

С учетом мощности двигателя на автомобили возрастом от 3 до 10 лет снижение ставки налога составило в среднем 11%, старше 10 лет – 29%. Для многодетных семей предусмотрена дополнительная льгота: на один легковой автомобиль мощностью до 200 лошадиных сил ставка транспортного налога снижена в два раза.

С 1 января 2022 года вступил в силу еще один закон о снижении транспортного налога в регионе. На 50% стал меньше размер ставок налога для электромобилей. Эти пониженные ставки будут применяться при исчислении налога за налоговые периоды 2022 и 2023 годов.

Ипотека

С 2022 года многодетные семьи смогут подавать заявление на частичное погашение ипотеки за счет государства через единый портал Госуслуг. Раньше для получения такой господдержки гражданам приходилось обращаться с заявлением и комплектом документов в банк, где была оформлена ипотека. Затем кредитор направлял запрос в единый институт развития в жилищной сфере – «ДОМ.РФ», а тот в свою очередь направлял средства на погашение кредита. В среднем на это уходило около двух недель.

Теперь жители смогут в любое удобное время зайти в личный кабинет на портале госуслуг и направить электронное заявление, а также необходимые документы в электронном формате напрямую в «ДОМ.РФ». Деньги на погашение ипотеки поступят в банк в течение семи рабочих дней.

Напомним, что государство помогает полностью или частично погасить ипотеку семьям, где третий ребёнок и последующие дети родились после 1 января 2019 года. При этом возраст старших детей не имеет значения. Сумма выплаты составляет 450 тысяч рублей, которые можно использовать для погашения кредита на покупку жилья или его строительство, а также на приобретение земельного участка для индивидуального строительства.