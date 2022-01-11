На Дальнем Востоке необходимо развивать промышленность строительных материалов и увеличивать объем строительства жилья. Об этом заявил вице-премьер – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в интервью, посвященном итогам 2021 года. По его мнению, это даст дополнительный импульс к увеличению объемов жилья, возводимого в ДФО. Помимо этого, на повышении объемов жилищного строительства оказывают влияние и такие механизмы как «Дальневосточная ипотека» и «Дальневосточные кварталы».

— Жилье на Дальнем Востоке, к сожалению, дороже, чем в Российской Федерации в среднем. При этом рост цен на жилье на Дальнем Востоке за последние три года существенно ниже, чем в среднем по России. Благодаря механизму «Дальневосточная ипотека» уже десятки тысяч семей получили новые квартиры. Это дало толчок привлечению новых строителей, увеличению объемов создаваемого жилья на Дальнем Востоке. Мы сейчас вводим программу «Дальневосточного квартала». Постараемся сделать, чтобы такие кварталы были построены во всех дальневосточных субъектах Российской Федерации. А там — целый ряд преференций, который будет автоматически снижать цену продаваемого жилья, — сообщил Юрий Трутнев.

По данным министерства экономического развития Хабаровского края, за два года действия «Дальневосточной ипотеки» в регионе выдано 4 348 кредитов на общую сумму 17,3 млрд рублей. По количеству оформленных кредитов край находится на третьем месте среди дальневосточных регионов после Приморья и Республики Саха (Якутия).

Востребованность программы и возможность оформить льготный кредит являются стимулом для развития жилищного строительства. К 2030 году в регионе планируется обеспечить ввод не менее 542 тыс. кв. метров жилья. Для достижения этой цели предпринимается и дополнительный комплекс мер: Хабаровский край стал участником программы «Дальневосточный квартал», начата реализация проекта «Дом дальневосточника», решаются вопросы обеспечения инженерной инфраструктурой перспективных территорий комплексной жилищной застройки. В целях наращивания объемов строительства, в том числе жилищного, продолжается работа по созданию строительного кластера.