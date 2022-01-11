Министерство строительства Хабаровского края подвело предварительные итоги работы строительной отрасли в прошлом году. В регионе было сдано 320 тысяч кв. м жилья при плане в 317 тысяч кв. м. Это больше, чем в 2020 году на 91 тысячу кв. м. За последний год в крае было построено 39 многоквартирных домов (182,4 тысячи кв. м). Еще 137,6 тысяч кв. м — малоэтажное жилье.

Рекордным объемом ввода жилья прошлый год завершился и в целом по стране. По предварительным данным, было сдано в эксплуатацию 90 млн кв. м, что выше показателя прошлого года на 9%. Хабаровский край вошел в число 40 регионов, где объемы выросли на 25% и более.

– Строительная отрасль в последние два года испытывает трудности из-за нехватки рабочей силы, в том числе — иностранной. Это связано с пандемией коронавирусной инфекции. Сложностей добавляет и удорожание строительных материалов. Тем не менее, мы приложили максимум усилий для оказания содействия индустрии, уделяя внимание работе с проблемными долгостроями, – рассказал и.о. министра строительства Хабаровского края Олег Сутурин.

В регионе работает специальная комиссия, в состав которой входят специалисты регионального минстроя и госстройнадзора, а также сотрудники правоохранительных органов. Еженедельно в таком формате обследуются проблемные долгострои, решаются сложные вопросы с подключением к сетям, взаимодействием с кредитными организациями и т. д.

Росту введенного в эксплуатацию жилья способствовала краевая программа оказания помощи в улучшении жилищных условий для молодых семей. В этом году из бюджета региона было выделено 167,5 млн рублей. Благодаря господдержке 101 семья приобрела новые квартиры. Активности жителей в приобретении нового жилья также поспособствовала «Дальневосточная ипотека». За два года действия программы льготного жилищного кредитования в регионе выдано 4 348 кредитов на общую сумму 17,3 млрд рублей. Также краевой минстрой участвовал в долевом строительстве 45 квартир для детей-сирот, которые были им переданы в конце прошлого года.

– Губернатор поставил задачу — довести объемы строительства в течение нескольких лет до 1 млн. кв. м в год. Для этого в регионе будет применяться механизм комплексного развития территорий (КРТ): неиспользованные земельные участки массово будут застраиваться жилыми домами и социальной инфраструктурой – объектами образования, здравоохранения и спорта. Сейчас компании испытывают нехватку строительных материалов. Чтобы восполнить этот пробел, мы занимаемся созданием дальневосточного строительного кластера в регионе, а также разрабатываем различные льготные механизмы, которые сможем предложить производителям строительных материалов, – добавил Олег Сутурин.

В крае под комплексное строительство определены 32 площадки. В их числе — территория «Ореховой сопки», где в ближайшее время начнется строительство тепломагистрали ТМ-35, площадки рядом с аэродромом ДОСААФ, районы улицы Связной и переулка Брянский. В последнем планируется построить до полумиллиона квадратных метров жилья с помощью федерального механизма КРТ. Он дает возможность осваивать участки, находящиеся в федеральной собственности.

Региональным властям в следующем году также предстоит разработать типовые решения индивидуальных домов по проекту «Дом дальневосточника» и определить производственные мощности для изготовления и поставки домокомплектов. Позволит нарастить объемы жилищного строительства в регионе и реализация проекта «Дальневосточный квартал». Площадка уже определена. Это район улицы Локомотивной в Хабаровске.