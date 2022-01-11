В мобильных пунктах доступны разные виды вакцины.

Как рассказали в горздраве, в целом запланирована вакцинация более 365 тысяч горожан. По состоянию на 10 января привито 283 880 человек, что составляет 77,6% от плана.

В медучреждениях доступны вакцины «КовиВак», «ЭпиВакКорона», «Спутник V», «Спутник Лайт».

«Вакцинация хабаровчан продолжается. В медучреждениях достаточно препаратов для прививок. Все завершившие этот процесс получают QR-код, который действителен год. Однако ревакцинацию можно проходить через полгода. Людям старше 60 лет желательно это делать двухкомпонентной вакциной. Также стоит отметить: людям, желающим отдохнуть за границей, стоит прививаться вакциной «Спутник V», — сообщили в горздраве.

Кроме того, в управлении отметили, что сейчас ожидается поставка в город подростковой вакцины «Спутник М», уколы которой могут получить ребята старше 12 лет. Запрос на нее уже есть — профильные специалисты постоянно получают звонки от родителей, желающих привить своих детей.