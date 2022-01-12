225 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Хабаровском крае за минувшие сутки, выздоровели 639 человек. По данным ЗАГС в крае за сутки умерли 48 человек, из них 3 случая, где COVID-19 был основной причиной смерти.

Разбивка по районам:

Верхнебуреинский — 3

Лазо — 12

Бикинский — 1

Вяземский — 9

Советско-Гаванский — 29

Хабаровск — 110

Ванинский — 20

Нанайский — 5

Охотский — 9

Николаевский — 5

Хабаровский район — 22

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуты 2 621 койка, свободно 783. На лечении находятся 1 103 пациентов на кислородной поддержке, в ковидных госпиталях на ИВЛ находятся 68 человек.

Привито от коронавирусной инфекции первым компонентом 579 594 жителей края, полностью завершили вакцинацию 579 594 человек, ревакцинировано 73 604 человек.

Всего на лечении находятся 8 297 человек, в том числе 1 838 стационарно, 6 459 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 127 984 случаев Covid-19, 118 412 человек выздоровели.