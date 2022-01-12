Звонок на пульт пожарно-спасательной службы Хабаровска поступил в 03.32 (хбр)12 января 2022 года.По сообщению очевидцев, произошло возгорание в деревянном двухэтажном доме барачного типа по ул. Кирова,16.

Пожарные расчеты незамедлительно выдвинулись на место происшествия по повышенному номеру. По прибытию к месту вызова огнеборцами установлено, что горят домашние вещи в квартире на первом этаже.

Немедленно звено газодымозащитной службы выдвинулось на разведку и проверку квартир на наличие там людей, нуждающихся в помощи и эвакуации.Двенадцать человек были эвакуированы огнеборцами, из них трое детей. В результате пожара три человека получили отравление продуктами горения, два из них (мужчина 1983 года рождения и женщина 1961 года рождения) каретами «скорой помощи» госпитализированы в медицинское учреждение.

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных расчетов в04.06(хбр) огонь удалось локализовать на площади 30 кв. метров, а в 04.44 (хбр) ликвидировать открытое горение.После проверки помещений на наличие скрытых очагов горения, проливке прогаров вмежэтажных перекрытиях в 07.37 (хбр) подразделения доложили о полной ликвидации пожара.

Всего для его тушения были задействованы 39 человеки 9 единиц техники.

По факту пожара сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России будет проведена проверка.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает основные требования мер пожарной безопасности в быту:

— не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;

— следите за исправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами, электророзетками;

— не употребляйте спиртные напитки и не курите в постели;

— эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей;

— не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть;

— не пользуйтесь в помещении источниками открытого огня;

— не оставляйте без присмотра электронагревательные приборы;

— не оставляйте без присмотра топящиеся печи;

— не используйте для розжига печей легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

Не оставляйте детей одних без присмотра!

В случае происшествия незамедлительно звоните на телефоны «101» или «112»!