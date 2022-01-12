Внутренний туристический поток в период новогодних и рождественских праздников в Хабаровском крае составил около 8 тысяч человек. Это на 35% выше аналогичного показателя прошлого года, рассказали в региональном министерстве туризма. Гостиницы и хостелы работали в штатном режиме с учетом «антиковидных» требований, в некоторых из них загрузка номерного фонда достигала от 70 до 90%.

— Туроператоры и туристические базы предлагали разнообразные варианты досуга для гостей и жителей края: тематические новогодние сити-туры, святочные посиделки, колядки, однодневные туры выходного дня с посещением музеев, национальных стойбищ, деревни ездовых собак и конных клубов. Особой популярностью пользовался отдых на природе в комфортабельных условиях на территории глэмпингов. Здесь гостям предлагались такие услуги, как отдых в бане на дровах и сибирском чане, экскурсии на снегоходах, рыбалка, прогулки по экологическим тропам или восхождение на сопки, — рассказали в профильном ведомстве.

Любители активного отдыха могли покататься на коньках, лыжах, тюбингах и сноубордах. Одними из самых популярных стали катки, расположенные в Хабаровске: на набережной у стадиона им. Ленина, в Краевом дворце хоккея с мячом «Ерофей», СЗК «Платинум Арена», а также на стадионах «Нефтяник» и «Динамо».

Базы отдыха в период новогодних каникул предлагали туристам широкий спектр возможностей и услуг: от размещения и организации питания до проката спортивного инвентаря и комплексных рождественских туров. Так, например, в праздничные дни число посетителей сноу-парка (ГЛК «Снеговик») составило свыше 300 человек в день, а ГЛК «Холдоми» принимал порядка 1,5 тысячи человек в день.