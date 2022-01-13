Владимир Путин поручил правительству РФ увеличить страховые пенсии россиян на 8,6%. Размер индексации должен превысить уровень инфляции, который по итогам 2021 года составил 8,4%. Свое решение глава государства объяснил тем, что пенсионерам необходимо компенсировать увеличение их личных расходов. Размер индексации в 5,9%, ранее запланированный на 2022 год, не позволяет это сделать в достаточной мере.

— По поручению Президента страховые пенсии для неработающих россиян будут проиндексированы на 8,6%. С учетом этой индексации их средний размер в 2022 году составит 18 984 рубля. В этом году на это дополнительно потребуется свыше 170 млрд рублей, — прокомментировал инициативу министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Как подчеркнули в региональном министерстве социальной защиты, повышение страховых пенсий в 2022 году затронет 346 тысяч жителей Хабаровского края.

Кроме того, с 1 февраля на 8,4% будут также проиндексированы федеральный материнский капитал и другие социальные выплаты, не привязанные к размеру прожиточного минимума. Таким образом, размер маткапитала на первого ребенка должен составить 524,5 тысячи рублей, на второго — 693,1 тысячи рублей. Индексация коснется выплат ветеранам, пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, единовременных пособий при рождении ребенка, компенсаций гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию, и других мер социальной поддержки.