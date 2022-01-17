Готовность инфекционных госпиталей края к возможному увеличению числа пациентов оценили заместитель председателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов и и. о. министра здравоохранения Юрий Бойченко. В минувшую субботу они побывали в основных инфекционных госпиталях, в которых планируется увеличивать коечный фонд на случай поступления пациентов с новым штаммом коронавируса «Омикрон».

На Дальнем Востоке первые случаи инфицирования новым штаммом были зафиксированы в Амурской области. По прогнозам инфекционистов, у Хабаровского края есть около двух недель на то, чтобы подготовить мощности медицинских организаций к новой волне коронавируса. В инфекционном отделении Хабаровской городской больницы имени Войно-Ясенецкого Евгений Никонов поручил в ближайшее время увеличить как общий коечный фонд (до 600 койко-мест), так и количество мест в реанимации. Сейчас инфекционное отделение больницы загружено на 63%.

— На сегодняшний день всего в крае задействовано 2571 лечебное место для «ковидных» пациентов. Максимальное количество коек было развернуто в крае во вторую волну – 3300, при этом запас еще оставался. В случае необходимости наши больницы готовы развернуть порядка 4000 таких лечебных мест. То есть та задача, которую нам поставил Минздрав России по увеличению коечного фонда на 20 — 25 процентов от максимума, выполнима. В целом система готова к возможному увеличению числа заболевших. У нас достаточное количество СКТ-центров, а в ближайшее время еще один амбулаторный центр будет открыт на базе краевой больницы имени Сергеева, — рассказал Евгений Никонов.

Во время посещения инфекционных госпиталей зампред правительства и министр здравоохранения края оценили запасы лекарственных препаратов, кислорода, наличие аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Вопросов к обеспеченности больниц не возникло. Врачи отметили, что в реанимацию сегодня в основном попадают те пациенты, которые не были вакцинированы.

— К сожалению, это уже доказанный факт – непривитые люди в разы тяжелее переносят коронавирус. Мы посетили «красную зону» инфекционного госпиталя в Хабаровске: ни один из пациентов реанимации, подключенных к аппаратам ИВЛ, не был вакцинирован, — рассказал Евгений Никонов.

Новый штамм коронавируса «Омикрон» станет основным в развитии пятой волны распространения опасной инфекции. Как ранее заявлял министр здравоохранения России Михаил Мурашко, это станет серьезным испытанием как для амбулаторно-поликлинического звена, так и для госпиталей: заражаемость «Омикроном» в пять раз выше, чем у «Дельты».

Еще одна особенность – высокая заболеваемость среди детей. По поручению правительства региона амбулаторно-поликлиническое звено уже сейчас перешло на усиленный режим. Дополнительные детские места для «ковидных» пациентов разворачивают в детском санатории «Амурский». В ближайшие дни персонал всех медицинских организаций и социальных учреждений в обязательном порядке должен пройти ревакцинацию.