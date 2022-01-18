В ходе состоявшегося в понедельник, 17 января, аппаратного совещания заместитель председателя правительства края по вопросам строительства Керим Сунгуров доложил губернатору Михаилу Дегтяреву о текущей ситуации в отрасли, а также о планах по возведению социальных объектов.

В этом году работы развернутся на 57 объектах капитального строительства, реализация 12 их них начнется в ближайшее время.

— Необходимо обеспечить своевременную контрактацию всех новых проектов. Это первоочередная задача. В целом, и новые объекты, и несколько десятков вводимых в 2022 году – это огромная ответственность. Керим Курбанович, важно навести порядок в отрасли и не допустить очередных долгостроев. Соответствующие полномочия и поддержка администрации губернатора у вас есть, — подчеркнул Михаил Дегтярев, обратившись к зампреду.

В регионе в этом году планируется ввести более 30 социальных объектов. Свыше половины всех социальных строек – объекты здравоохранения и образования.

В отрасли отмечается позитивная динамика, о чем свидетельствует увеличение темпов ввода жилья. Вместе с тем, краевым властям приходится преодолевать сложности, связанные с удорожанием строительных материалов и антиковидными ограничениями, что влияет на темпы ввода объектов.

— В целом 2021 год мы закончили с ростом по многим показателям в сравнении с 2020 годом. И здесь особо хотелось отметить рост ввода жилья в 2021 году — это порядка 320 тысяч квадратных метров. К сожалению, не все поставленные задачи удалось реализовать. На это влияло много факторов. В их числе сложности с привлечением подрядных организаций к строительству объектов в удаленных населенных пунктах. Сегодня строительная отрасль Хабаровского края тяжело, но двигается в сторону адаптации к ограничениям, — отметил Керим Сунгуров.

По его словам, краевые власти нацелены на динамичную поддержку отрасли. Обеспечить подрядные организации строительными материалами по доступным ценам позволит создание промышленного кластера. Уже сформирован базовый состав компаний-участников, который не является окончательным и будет расширяться по мере поступления заявок от предприятий.

Кроме того, в этом году будет запущен механизм комплексного развития территорий (КРТ). В региональном центр определены 32 площадки. Одна из них располагается в районе переулка Брянский в Хабаровске. Она уже передана компании ПИК для применения механизма КРТ. Кроме того, в регионе будет разработан стандарт жилищного строительства, включая требования обеспеченности площадок строительных объектов транспортной, социальной и инженерной инфраструктурой.

Продолжится активное строительство социальных объектов. В этом году планируется завершить более 30 таких строек. В их числе 15 – объекты здравоохранения: шесть фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в разных районах края, а также несколько крупных строек в региональном центре — палатный корпус Противотуберкулезного диспансера, инфекционный корпус детской краевой клинической больницы, поликлиника в Прибрежном микрорайоне и другие.

В этом году также завершится строительство двух детских садов — в селе Матвеевка Хабаровского района и 2-м Привокзальном районе Комсомольска-на-Амуре. Будут построены и две школы – в селах Найхин и Мичуринское. До конца года завершатся работы по строительству 3 и 4 этапов регионального центра развития спорта, гидротехнических сооружений в районе яхт-клуба в Хабаровске и дамбы, защищающей от затопления Южную часть регионального центра. Запланирован ввод гидротехнических сооружений и в Комсомольске-на-Амуре.

По информации регионального минстроя, в 2022 году на строительство объектов, вошедших в краевой перечень, предусмотрено около 10 млрд рублей, в том числе – 6,1 млрд рублей из федерального бюджета.