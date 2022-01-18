За последний год на станцию скорой медицинской помощи города Хабаровска пришли работать по программе целевого обучения Дальневосточного государственного медицинского университета (ДВГМУ) 12 медицинских работников. Всего в коллективе скорой помощи краевого центра трудится 912 сотрудников, в том числе — более 500 медицинских работников. Молодые врачи хорошо себя зарекомендовали, в том числе в работе с ковидными пациентами.

В связи с распространением штамма «Омикрон» и прогнозируемым подъемом заболеваемости, специалисты готовятся к увеличению числа вызовов. Сейчас ежесуточные значения держатся на уровне 800 — 900 звонков. Ежедневно работает от 50 бригад, смена длится 24 часа. При ухудшении эпидемиологической ситуации, количество бригад увеличат до 56.

— Мы готовимся к очередному всплеску. Докупили средства индивидуальной защиты, антисептические растворы. Рекомендуем сотрудникам пройти ревакцинацию. Наш коллектив привит почти на 100%. Есть опыт работы в период роста заболеваемости COVID-19. Будет непросто, но мы – медики, стоим на страже здоровья наших жителей в любых ситуациях, — рассказал и. о. главного врача станции скорой медицинской помощи города Хабаровска Николай Коваль.

Дальневосточный медицинский университет продолжит готовить кадры для отрасли. По поручению Михаила Дегтярева, до 2026 года целевой набор в ДВГМУ по специальности «лечебное дело» и «педиатрия» планируется увеличить в три раза, а ежегодный набор в медицинский колледж — удвоить. Для решения проблемы кадрового дефицита глава региона поручил увеличить целевой набор в ДВГМУ с 150 до 500 студентов, количество первокурсников – до 1100 человек. Сейчас, по оценке министерства здравоохранения края, для отрасли дополнительно требуется 624 врача и 519 специалистов среднего медперсонала.

В 2021 г. для станции скорой помощи при поддержке правительства региона закуплены 14 новых автомобилей и три аппарата для непрямого массажа сердца «Лукас». До 2023 года планируется приобрести 20 аппаратов для непрямого массажа сердца, приобрести еще 14 новых автомобилей. Продолжается работа по обеспечению жильем специалистов скорой помощи. Служебные квартиры получили 10 медицинских работников.

Кроме того, в регионе продолжают действовать федеральная и краевая программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Только с 2012 по 2020 годы в районы края с предоставлением единовременных компенсационных выплат было привлечено 425 врачей и 18 фельдшеров. В прошлом году — 46 врачей и 30 средних медицинских работников. В настоящее время по программе ординатуры в крае обучаются 164 молодых специалиста, в том числе по целевому направлению от скорой помощи города Хабаровска и Советской Гавани.