251 новый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Хабаровском крае за минувшие сутки, выздоровело 533 человека. По данным ЗАГС в крае за сутки умерло 59 человек, из них 4 случая, где COVID-19 был основной причиной смерти.

Разбивка по районам:

Хабаровск — 104

Комсомольск — 90

Хабаровский район — 13

Комсомольский район — 7

Имени Лазо район — 9

Ванинский район — 5

Николаевский район — 7

Верхнебуреинский район — 3

Амурский район — 1

Ульчский район — 8

Солнечный район — 4

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2571 койка, свободно 907. На кислородной поддержке 975 пациентов, в ковидных госпиталях на ИВЛ находится 59 человек.

Привито от коронавирусной инфекции первым компонентом 593 490 жителей края, полностью завершили вакцинацию 554 955 человек, ревакцинировано 80 328 человек.

Всего на лечении находится 6 362 человека, в том числе 1664 стационарно, 4 698 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 129 648 случаев Covid-19, 121 984 человека выздоровело.