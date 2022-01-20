Очередное заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции прошло в правительстве Хабаровского края. Участники штаба отметили, что темпы заболеваемости COVID-19 в регионе стабилизировались. Вместе с тем, в связи с риском распространения штамма «Омикрон» медики планируют значительно увеличить коечный фонд и количество мест в реанимации.

В 67 субъектах Российской Федерации отмечается рост заражений. Например, в Москве за сутки выявляется уже 8 тысяч новых случаев. Правительство РФ направит 15 млрд рублей на закупку лекарств для борьбы с коронавирусом для стационаров, еще 5 млрд рублей выделят на эти цели регионам.

Также заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов поручил подготовить амбулаторно-поликлиническое звено к увеличению нагрузки – укомплектовать кадрами, в том числе студентами ДВГМУ и медицинского колледжа, активнее взаимодействовать с волонтерским движением. Также будет усилена работа единой «горячей линии» 122 по вопросам коронавирусной инфекции.

— Важно, чтобы, позвонив на номер 122, можно было получить медицинскую консультацию. При необходимости специалист должен иметь возможность переключаться в режим видео для оценки состояния пациента. Планируется ввести линию психологической поддержки. Операторами будут работать студенты профильных специальностей вузов. Кроме того, необходимо сократить срок ожидания выездной бригады для вакцинации на дому. Сейчас этот срок – до 21 дня. Медицинские организации прошу быть наготове. Стоит задача максимально сконцентрировать ресурсы, проанализировать наличие средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов, тест-систем, кислорода, — рассказал Евгений Никонов.

Также на заседания штаба обсудили необходимость полного перепрофилирования краевой клинической больницы №1 под ковидный госпиталь, за исключением отделений онкогематологии и диализа. Это произойдет в случае кратного увеличения заболеваемости.

По данным управления Роспотребнадзора, число заболевших COVID-19 в первую неделю Нового года составило 1822 человек, в последующую — 1620.

— Высокий прирост заболеваемости наблюдается в городах Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Ванинском, имени Лазо, Советско-Гаванском, Нанайском, Бикинском муниципальных районах края. Темпы вакцинации необходимо наращивать. Показатель коллективного иммунитета в крае достиг уровня 73% — это хорошие значения. В крае ревакцинировано чуть более 80 тысяч человек. Для поддержания высокого титра антител к коронавирусной инфекции необходимо, чтобы эту процедуру сделали еще 47 тысяч человек, — отмечает руководитель Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева.

Как сообщили в краевом минздраве, в регионе для борьбы с коронавирусом развернута 2 571 койка в 21 медицинской организации, загруженность составляет 64,72%. Ежедневно проводится около 500 СКТ-исследований.

Для проведения вакцинации развернут 141 пункт, из них 20 мобильных, работает 207 бригад. С начала прививочной кампании получено 842 233 доз вакцин. На дому привито 2 695 пожилых жителей края, из них в Хабаровске – 2 220 человек, в Комсомольске-на-Амуре – 475. Привито от коронавирусной инфекции первым компонентом 593 490 жителей края, полностью завершили вакцинацию 554 955 человек, ревакцинировано 80 328 человек.