Международный аэропорт Хабаровск подвел итоги 2021 года. В прошлом году он обслужил с учетом транзита 1 млн 787 тысяч пассажиров, в том числе 1 млн 752 тыс. – на внутренних линиях. Это на 47% превышает результаты предыдущего года и всего на 3,6% ниже допандемийного показателя 2019 года. Грузопоток составил рекордные за последние пять лет 26,2 тысячи тонн груза и почты. Годом ранее объем грузов был равен 22,32 тысячи тонн, а в 2019 году — еще на 3,5% меньше.

– В прошлом году аэропорт обеспечил выполнение почти 21 тысячи взлетно-посадочных операций. Самыми востребованными направлениями из Хабаровска стали Москва, Новосибирск, Южно-Сахалинск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский, – рассказали в пресс-службе АО «Хабаровский аэропорт».

В 2021 году продолжилась реконструкция аэродромного комплекса главной воздушной гавани края. В марте введена в эксплуатацию первая взлетно-посадочная полоса, две новые аварийно-спасательные станции и другие объекты обеспечения полетов. В июле на территории аэропорта было закончено строительство логистического центра Почты России, который может обрабатывать до 300 тысяч посылок и писем. А в сентябре 2021 года началось строительство нового пассажирского терминала международных воздушных линий. В закладке капсулы в его основание принял участие глава региона Михаил Дегтярев.

Также в прошлом году появились новые сервисы для пассажиров. Хабаровск стал первым аэропортом на Дальнем Востоке, где весной 2021 года был открыт пункт вакцинации от Covid-19. Кроме того, появились стойка ранней регистрации на рейс, отдельная стойка для регистрации пассажиров с детьми и зона ожидания для маломобильных групп населения.