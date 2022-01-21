Всего за сезон зарегистрирован 31 случай заболевания.

С 10 по 16 января в краевой столице зафиксировано 5616 обращений в медучреждения с симптомами заболевания ОРВИ. Чаще всего с жалобами приходят люди старше 15 лет. В этой возрастной группе зафиксировано 2681 обращение. Госпитализировано 66 человек, тяжелых случаев нет. Уровень заболеваемости в городе выше эпидпорога на 96,6%. Также за этот период выявлено 6 новых случаев гриппа. Все они зафиксированы у детей до 14 лет. С 15 ноября 2021 года грипп подтвержден у 31 жителя, из них только шесть — взрослые.

Сегодня из-за ОРВИ в трех школах Хабаровска девять классов закрыты на карантин. Кроме того, не функционирует одна группа в одном детсаду.

За минувшую неделю также выявлено 602 случая заболевания внебольничной пневмонией. Сохраняется тенденция заражения среди людей старше 65 лет — 245 случаев. Госпитализировано 435 человек с разной степенью тяжести заболевания. Как отметили в горздраве, в 2020 году было зафиксировано 26 149 случаев болезни, а в 2021-м — 24 953.

Стоит отметить, что карантин по внебольничной пневмонии и коронавирусу в образовательных и дошкольных учреждениях за отчетный период не вводился.

Напомним, что в Хабаровске продолжается кампания по вакцинации горожан от COVID-19. Привиться могут все взрослые. Для этого нужно быть здоровым, записаться на прием или прийти в мобильный пункт, при этом иметь паспорт и полис ОМС.