Колледжи и техникумы Хабаровского края активно готовят своих студентов к трудоустройству на крупных промышленных предприятиях региона, а также в сфере малого и среднего бизнеса. Это направление включено в комплекс мероприятий Стратегии развития региона, утвержденной губернатором Михаилом Дегтяревым.

— Краевые предприятия охотно принимают к себе наших молодых профессионалов. Из общего количества выпускников колледжей и техникумов трудоустраиваются по специальности более 70%. Благодаря выстроенной профориентационной работе, студенты получают точное представление о той или иной сфере деятельности, решают, подходит им это занятие или нет. Во время прохождения производственной практики они знакомятся со своими будущими работодателями, набираются опыта, который сильно пригодится им в будущем. Для наших партнеров такое развитие событий является очень привлекательным, потому что они имеют возможность готовить кадры под собственные потребности, — объяснила заместитель министра – начальник управления профессионального образования министерства образования и науки Хабаровского края Елена Шадуя.

Профориентационная работа в Хабаровском крае выстроена на всех уровнях образования и ведется в тесном взаимодействии с работодателями. Для школьников и студентов организовывают экскурсии на различные производства, тематические классные часы и информационные встречи. В образовательных учреждениях открываются специализированные классы.

Непосредственно под заказ предприятий в шести профессиональных организациях обучаются более двухсот студентов. Ряд компаний имеет хороший опыт подготовки трудовых ресурсов, начиная со школьной скамьи, например, «Ургалуголь», «Дальтрансуголь», Комсомольский-на-Амуре авиационный завод, «Полиметалл», «Русская медная компания», Комсомольский-на-Амуре нефтеперерабатывающий завод и другие. Представители малого и среднего бизнеса также заинтересованы в приеме на работу перспективных молодых людей.

Например, Хабаровский автомеханический колледж сотрудничает с одним из центров кузовного ремонта краевой столицы. В автосервисе проходят производственную практику студенты третьего курса. А на днях здесь организовали экскурсию по цеху для второкурсников колледжа. Будущим механикам показали, как работает покрасочная камера, происходит полировка кузова и т. д.

— Посмотреть на работу опытных профессионалов, побывать на реальном производстве – это настоящее подспорье для наших студентов, благодаря которому они знакомятся с новыми для себя компетенциями. Эти навыки являются обязательными для высококвалифицированных мастеров, чьи профессии входят в Топ-50 наиболее востребованных на рынке труда, — отметила заместитель директора по учебно-производственной работе Хабаровского автомеханического колледжа Ксения Холкина.

Напомним, в Хабаровском крае благодаря нацпроекту «Образование» в 2022 году в пяти учреждениях среднего профессионального образования откроются 12 новых учебных мастерских по направлениям «Искусство, дизайн и сфера услуг», «Обслуживание транспорта и логистика», «Промышленные и инженерные технологии». На эти цели выделено более 60 млн рублей.