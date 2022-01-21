Снять остроту спроса на современное и качественное жилье на Дальнем Востоке помогут изменения в законодательство. Об этом на стратегической сессии, посвященной обеспечению роста населения в макрорегионе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, соответствующий пакет законопроектов будет рассмотрен на заседании Правительства РФ уже сегодня.

— Стоимость квадратного метра в Дальневосточном федеральном округе примерно на 15% выше, чем в среднем по стране. Чтобы стимулировать строительство доступного жилья, а также объектов транспортной, коммунальной, социальной инфраструктуры, необходимых для удобства людей, мы скорректируем законодательство. Застройщики смогут в упрощенном порядке получить льготы для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, — сообщил глава кабмина.

При этом он отметил, что ряд специальных инструментов, созданных для переезда людей в округ и решения жилищных вопросов, показывают хорошие результаты.

— Я имею в виду программы «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека». По данным на начало января, земельные участки уже получили около 100 тысяч человек. Осваиваются более 68 тысяч га, а улучшить свои жилищные условия смогли почти 33 тысячи дальневосточников, — подчеркнул Михаил Мишустин.

Отметим, что по реализации этих двух программ Хабаровский край занимает лидирующие позиции. Согласно информации регионального министерства экономического развития, за два года действия «Дальневосточной ипотеки» в регионе выдано 4 348 кредитов на общую сумму 17,3 млрд рублей. По количеству оформленных кредитов наш регион находится на третьем месте среди субъектов ДФО.

По данным министерства имущества края, на сегодняшний день по программе «Дальневосточной гектар» в безвозмездное пользование передано почти 11 200 земельных участков, в собственность уже предоставлено 508 участков, в длительную аренду – 38. По этим показателям край занимает первое место среди регионов Дальнего Востока.