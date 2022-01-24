292 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки, выздоровели 294 человека. По данным ЗАГС в крае за сутки умерло 42 человека, из них 3 случая, где COVID-19 был основной причиной смерти.

Разбивка по районам:

Хабаровск — 192

Комсомольск — 43

Хабаровский район — 11

Комсомольский район — 12

Имени Лазо район — 1

Николаевский район — 2

Вяземский район — 2

Верхнебуреинский район — 9

Ульчский район — 14

Охотский район — 2

Ванинский район — 3

Амурский район — 1

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2 571 койка, свободно 1119. На лечении находится 916 пациентов на кислородной поддержке, в ковидных госпиталях на ИВЛ находятся 50 человек.

Привито от коронавирусной инфекции первым компонентом 601 848 жителей края, полностью завершили вакцинацию 562 180 человек, ревакцинировано 87 981 человек.

Всего на лечении находятся 6 046 человек, в том числе 1 452 стационарно, 4594 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 131 056 случаев Covid-19, 123 691 человек выздоровело.