Сотрудники Офиса иностранных студентов Управления международной деятельности ДВГУПС в аэропорту Хабаровска встретили гражданина Федеративной Республики Сомали Барре Ахмеда Ибрахима.

Он стал первым студентом из этого восточно-африканского государства, который прибыл в Хабаровск специально для обучения на подготовительном отделении в ДВГУПС. По словам Барре Ахмеда Ибрахима, возможность обучаться в нашем университете для него важное событие в жизни. Он надеется, что проживание в Хабаровске позволит ему не только хорошо выучить русский язык, но и больше узнать о культурных традициях России.

Родина нового студента ДВГУПС Барре Ахмеда Ибрахима — Сомалийская республика, образовалась в 1960 году в результате объединения британского протектората и итальянской колонии. В стране проживает 9,1 млн чел., столица — город Могадишо.