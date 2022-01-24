Сотрудники Офиса иностранных студентов Управления международной деятельности ДВГУПС в аэропорту Хабаровска встретили гражданина Федеративной Республики Сомали Барре Ахмеда Ибрахима.
Он стал первым студентом из этого восточно-африканского государства, который прибыл в Хабаровск специально для обучения на подготовительном отделении в ДВГУПС. По словам Барре Ахмеда Ибрахима, возможность обучаться в нашем университете для него важное событие в жизни. Он надеется, что проживание в Хабаровске позволит ему не только хорошо выучить русский язык, но и больше узнать о культурных традициях России.
Родина нового студента ДВГУПС Барре Ахмеда Ибрахима — Сомалийская республика, образовалась в 1960 году в результате объединения британского протектората и итальянской колонии. В стране проживает 9,1 млн чел., столица — город Могадишо.
Эта запись была опубликована 24.01.2022в 10:27. В рубриках: Общество.
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