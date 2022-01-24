Мобилизационный резерв Минобороны РФ продолжает пополнять свои ряды. Из Хабаровского края резервистами уже стали более 500 человек. Добровольцы заключили контракт с ведомством, по которому они будут обучаться военному ремеслу, а затем проходить практические учения, во время которых будут отрабатываться полученные навыки. Взамен им предоставят ежемесячное вознаграждение, а также хороший социальный пакет. Совмещать службу в резерве можно с основным местом работы, поэтому для многих такая возможность принесет дополнительные финансовые бонусы.

— На время военных сборов резервист сохранит полный заработок по основному месту работы, а расходы по оплате труда работодателям компенсирует государство. В числе поощрений, кроме денежного вознаграждения, предоставляются отпуск 15 суток в год и бесплатное обслуживание в медучреждениях Минобороны РФ. Размер довольствия зависит от воинской должности и звания. За нахождение в резерве полагается ежемесячный оклад со всеми надбавками согласно категории военнослужащего. Осуществляются допвыплаты и за обучение, а также военные сборы. При этом Минобороны РФ оплачивает расходы на командирование резервистов, выдает полное обмундирование и обеспечивает размещение на территории воинских частей во время проведения сборов, — напомнил военный комиссар Хабаровского края Андрей Степанов.

К примеру, гражданин, относящийся к рядовому составу, за три учебных дня в месяц сможет получать около 6 тысяч рублей, а за сборы в среднем – около 26 тысяч. Трехдневное обучение предполагается проходить каждый месяц, а сборы на полигоне — один раз в год. Контракт заключается на три года, затем его можно продлить. При подписании контракта также единовременно выплачивается один оклад.

Записаться в ряды резервистов можно в военкоматах по месту жительства. В мобилизационный резерв разрешено вступить гражданам из запаса. Единственное ограничение — возрастное. Для рядового и сержантского состава оно составляет 42 года, для младших офицеров – 47 лет, для старших офицеров — 52 года, для полковников – 57 лет.