Новые цифровые платформы «ЛесЕГАИС» и «Лесвосток.рф» начали работать в Хабаровском крае с начала года. Первая помогает контролировать всю отгрузку и перевозку древесины в регионе, а вторая – взять в аренду лесной участок удаленно. Как рассказали в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки края, обе системы помогут навести порядок в лесной сфере, так как все производственные циклы стали максимально прозрачными.

— С января работа отгрузочных пунктов древесины отслеживается через систему «ЛесЕГАИС». В 2021 году в нее был добавлен новый модуль, который позволяет вести учет пунктов приема и отгрузки, проследить путь от лесосеки до конечного потребителя. Приложение работает в офлайн-режиме и доступно к использованию в любом лесу. Теперь бумажные сопроводительные документы не требуется, достаточно представить QR-код для транспортировки древесины. Предприниматели обязаны использовать ЛесЕГАИС или специальное мобильное приложение с поддержкой технологии офлайн работы, — сообщил начальник управления лесопромышленным комплексом краевого минлесхоза Анатолий Сюзюмов.

Он подчеркнул, что если древесина приобретена для личных нужд граждан, то электронный документ не оформляется. Также не нужно регистрировать объемы до 10 кубометров и перевозку валежника. В остальных случаях наличие электронного кода обязательно.

Также в Хабаровском крае запущена тестовая версия автоматизированной информационной системы «Лесвосток.рф». Соглашение о предоставлении доступа к цифровому сервису губернатор Михаил Дегтярев подписал с АО «ВЭБ.ДВ» на прошлогоднем Петербургском международном экономическом форуме. Система позволяет существенно сократить сроки предоставления лесных участков в аренду, а информацию о них можно получить заранее. Такой подход позволит в дальнейшем совершать сделки с древесиной только через электронную биржу, что исключит возможности для «теневых» сделок.

— Всего за несколько кликов лесопользователи края смогут получать исчерпывающие данные о лесе, выбирать участки, создать заявки на аукционы, арендовать лесные участки, готовить всю документацию и продавать лес на бирже в онлайн-режиме. Искусственный интеллект поможет рассчитать и прирост лесных массивов. Даже незначительные лесоизменения станут видны со спутника. На основе геоданных система будет автоматически убирать из расчета участки, недоступные для рубки, что, конечно же, положительно оценят инвесторы, — добавил Анатолий Сюзюмов.

Пока «Лесвосток.рф» работает в двух дальневостоных регионах: помимо Хабаровского края к информационной системе подключилось Забайкалье. По словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, на сегодняшний день оцифровано 108 миллионов гектаров, из которых свободно и доступно для аренды 39 миллионов гектаров.

— Система «Лесвосток.рф» уже запущена в промышленную эксплуатацию. Цифровизация позволила сократить с года до одного месяца время, необходимое на аренду лесного участка, существенно упростился процесс его подбора. Сервис позволяет взять участок леса в аренду для целей лесоклиматического проекта для торговли углеродными единицами, — сообщил Алексей Чекунков.

Он также отметил, что окончательное решение по внедрению системы в других регионах будет принято по результатам эксплуатации в двух пилотных субъектах.