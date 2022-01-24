Миграционный прирост населения отмечен в Хабаровском крае по итогам 10 месяцев 2021 года. Это произошло впервые за последние 10 лет. Согласно статистическим данным, число прибывших на 4,5 тысяч человек превысило число покинувших регион. За аналогичный период 2020 года в крае сложилась миграционная убыль 5,9 тысячи человек.

Как отметили в региональном министерстве экономического развития, практически 85% всех миграционных перемещений совершалось в пределах России. Большинство жителей края отправлялись в южные, центральные и северо-западные регионы страны. В Хабаровский край переезжали из Еврейской автономной области, Забайкалья, Приморья, Сахалина и Республики Бурятия.

Помимо этого, зарегистрировано положительное сальдо внешней (международной) миграции, в основном со странами СНГ. В регионе продолжается реализация программы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом. В 2021 году количество россиян, переехавших в край из-за границы, составило около двух тысяч человек.

Отметим, миграционный прирост также наблюдается еще в четырех субъектах Дальнего Востока. Хабаровский край с миграционным приростом 4,2 человека на 1 тысячу населения занимает четвертое место после Чукотского автономного округа, Республики Саха (Якутия) и Камчатского края. В остальных дальневосточных регионах зарегистрирована миграционная убыль населения.