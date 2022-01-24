По поручению главы государства Правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов, запускающих программу «Дальневосточный квартал». Будет упрощен порядок работы с инвесторами, сформированы критерии отбора застройщиков для реализации проекта на приоритетных восьми пилотных дальневосточных территориях. В их числе и Хабаровский край, где комплексное строительство жилья планируется развернуть в районе улицы Локомотивной, на территории аэродрома ДОСААФ. По расчетам регионального минстроя, здесь можно построить до 450 тысяч квадратных метров жилья средней и многоэтажной высотности.

В целом, благодаря новому механизму, до 2030 года будет построено более 2,5 млн кв. м «дальневосточных кварталов». В новое жилье смогут переехать более чем 80 тысяч дальневосточников. В Минвостокразвития РФ продолжается отбор площадок, в ведомстве планируют наращивать объемы программы.

— Мы работали над пакетом законопроектов почти год. Законодательство и раньше позволяло строить жилье в ТОР и Свободном порту Владивосток. Но раньше по закону мы обязаны были предоставить участок первому заявителю и не могли влиять на то, что он там построит, и за сколько продаст. Благодаря изменениям мы сможем проводить конкурс среди застройщиков. Единственным критерием будет процент жилья, который застройщик сдаст региону по невысокой цене, установленной Минстроем России. При этом он обязуется построить квартал по стандарту, предполагающему максимальный комфорт для людей. Мы, в свою очередь, будем обеспечивать такие площадки инфраструктурой, в том числе социальной. Там будут строиться школы, поликлиники, спортивные комплексы и другие социальные объекты для удобной жизни, — отмечает министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Согласно нововведениям, дополнительные преимущества получат предприниматели, выигравшие конкурс на возведение доступного жилья и объектов, необходимых для комфортного проживания. В том числе – коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры. Инвестор сможет в облегченном порядке получить статус резидента ТОР и предусмотренные законодательством льготы, главным образом – по уплате страховых взносов и налогов.

— Рассчитываем, что эти меры благоприятно скажутся на темпах строительства жилья на Дальнем Востоке, ведь спрос на него большой, в том числе благодаря льготным ипотечным программам. Предлагаемый пакет законопроектов должен помочь снизить стоимость жилья, сделать его более доступным для граждан. И при этом – заинтересовать застройщиков, предложив им выгодные условия работы в федеральном округе, — отмечает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По информации Минвостокразвития РФ, принимаемые меры по поддержки отрасли дают свои результаты. В режимах ТОР и СПВ уже реализуется 730 проектов в сфере недвижимости, в которые инвесторы уже фактически вложили 118 млрд руб. Рост ввода жилья в ДФО в 2021 году составил 25%, а рост цен на него был в полтора раза ниже, чем в среднем по стране.

— Проект значимый. Его реализация позволит нарастить объемы строительства жилья в регионе. Участок находится в федеральной собственности. Ведется его подготовка к застройке. Сейчас мы решаем вопросы переноса аэроклуба на территорию аэродрома «Калинка», параллельно муниципалитет прорабатывает инженерное обеспечение территории, — отметили в региональном минстрое.