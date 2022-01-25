Массовый выпуск в Комсомольске-на-Амуре нового российского легкомоторного многоцелевого самолета для нужд российской авиации обсудили сегодня в рамках заседания краевого правительства под председательством главы региона.

Решение разместить производство «Байкала» в регионе приняло министерство промышленности и торговли России. Об этом было доложено премьер-министру России Михаилу Мишустину на совещании по вопросам развития гражданской авиации, которое прошло в Воронеже 20 января.

Глава краевого минпромторга Игорь Фомин заявил, что «дорожная карта» реализации долгосрочного масштабного проекта уже готова. Сегодня специалисты министерства совместно с представителями профильных ведомств – Минвостокразвития РФ и Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики – заняты вопросами выделения земельного участка под производство и присвоения ему статуса «Территория опережающего развития». Заседание Наблюдательного совета ТОР «Комсомольск» для принятия решения по расширению ее границ пройдет в течение ближайшего месяца.

Михаил Дегтярев подчеркнул, что держит проект на личном контроле.

— Выпуск этого самолета будет самым массовым за всю постсоветскую историю. Поэтому сейчас среди регионов идет серьезная борьба за право стать официальной производственной площадкой. Мы должны использовать этот шанс, — заявил губернатор.

Вместе с тем, площадка производства грузопассажирского самолета «Байкал» будет официально презентована президенту России Владимиру Путину на Восточном экономическом форуме в сентябре 2022 года.

В перспективе, в рамках развития этой инициативы краевая компания «Хабаровские авиалинии» может стать федеральным учебным центром по эксплуатации отечественных видов авиационного транспорта, среди которых «Sukhoi Superjet 100», «Байкал».