Массовый выпуск в Комсомольске-на-Амуре нового российского легкомоторного многоцелевого самолета для нужд российской авиации обсудили сегодня в рамках заседания краевого правительства под председательством главы региона.
Решение разместить производство «Байкала» в регионе приняло министерство промышленности и торговли России. Об этом было доложено премьер-министру России Михаилу Мишустину на совещании по вопросам развития гражданской авиации, которое прошло в Воронеже 20 января.
Глава краевого минпромторга Игорь Фомин заявил, что «дорожная карта» реализации долгосрочного масштабного проекта уже готова. Сегодня специалисты министерства совместно с представителями профильных ведомств – Минвостокразвития РФ и Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики – заняты вопросами выделения земельного участка под производство и присвоения ему статуса «Территория опережающего развития». Заседание Наблюдательного совета ТОР «Комсомольск» для принятия решения по расширению ее границ пройдет в течение ближайшего месяца.
Михаил Дегтярев подчеркнул, что держит проект на личном контроле.
— Выпуск этого самолета будет самым массовым за всю постсоветскую историю. Поэтому сейчас среди регионов идет серьезная борьба за право стать официальной производственной площадкой. Мы должны использовать этот шанс, — заявил губернатор.
Вместе с тем, площадка производства грузопассажирского самолета «Байкал» будет официально презентована президенту России Владимиру Путину на Восточном экономическом форуме в сентябре 2022 года.
В перспективе, в рамках развития этой инициативы краевая компания «Хабаровские авиалинии» может стать федеральным учебным центром по эксплуатации отечественных видов авиационного транспорта, среди которых «Sukhoi Superjet 100», «Байкал».
Эта запись была опубликована 25.01.2022в 09:06. В рубриках: Общество.
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