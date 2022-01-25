Сегодня, 25 января, в Хабаровском крае традиционно отметят Татьянин день – праздник всех российских студентов. В столице региона чествовать Татьян и лучших студентов края будут в стенах Тихоокеанского государственного университета. Затем молодежь ждут праздничные гуляния на краевой набережной.

– Студенчество, пожалуй, самый яркий и запоминающийся период в жизни любого человека. Это время роста осознанности и ответственности за свои решения, роста настоящей личности! Губернатор края Михаил Владимирович Дегтярев делает большой акцент на студенческой молодежи. Именно поэтому в Правительстве края создан комитет по делам молодежи. Мы, со своей стороны, сделаем все возможное для поддержки нашей студенческой молодежи, для того, чтобы она могла заниматься самореализацией и воплощать в жизнь интересные и актуальные проекты. Важное значение имеет и организация плодотворного взаимодействия с образовательными организациями. Сегодня мы благодарим нашу молодежь за неравнодушие и участие в жизни края, поздравляем с праздником и желаем успехов, – отметила и. о. председателя комитета по делам молодежи правительства края Алина Стебнева.

В Хабаровске мероприятия, посвященные Дню российского студенчества, начинаются в 11:00 с праздничного молебна святой мученице Татиане в храме Преподобного Серафима Саровского в парке «Северный».

В 14:00 в Интеллектуальном центре библиотеки ТОГУ пройдет торжественное заседание Совета ректоров вузов Хабаровского края и Еврейской автономной области. А в 15:00 лучшие студенты двух регионов соберутся в актовом зале университета, чтобы получить свои заслуженные награды.

Продолжатся праздничные мероприятия на центральной набережной Хабаровска. С 16:30 до 18:30 студентов ждет развлекательная программа. Для них организуют бесплатный прокат коньков. Угоститься напитками и выпечкой также можно будет бесплатно, предъявив студенческий билет. Также в программе розыгрыш призов, спортивные интерактивы и мастер-класс по хоккею с мячом.

Праздничные мероприятия пройдут с соблюдением всех антиковидных ограничений: проверка QR-кодов, масочный режим, обработка рук и термометрия.