Жилищным организациям рекомендовано включиться в работу в связи с перепадами температурного режима.

«Жилищникам необходимо приступить к очистке кровель от снега. С приближением весны эту работу надо усилить. Особенно заметно, как ледяные образования появляются на солнечной стороне. Возможно, будет еще несколько снегопадов, однако безопасность граждан превыше всего. Структурные подразделения мэрии должны контролировать этот процесс и отчитываться мне еженедельно», — сказал мэр Хабаровска.

Особое внимание будет уделено очистке зданий, находящихся рядом с пешеходными дорожками. Также дана команда очистить крыши социальных учреждений.

Кроме того, глава города поручил ответственным структурам оперативно реагировать на появление наледей — пешеходные пути посыпать песком и смесью с содержанием соли.

Напомним, что снегоуборка в Хабаровске продолжается в круглосуточном режиме. С начала снегопадов – с ноября прошлого года – было вывезено более 137 кубометров осадков. Использовано более 15 тысяч тонн песчано-соляной смеси, 108 тысячи тонн реагента, 21 тонны соли.