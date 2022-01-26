320 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Хабаровском крае за минувшие сутки, выздоровели 675 человек. По данным ЗАГС в крае за сутки умерли 49 человек, из них 3 случая, где COVID-19 был основной причиной смерти.
Хабаровск -208
Нанайский-7
Советско-Гаванский — 6
Лазо — 8
Вяземский — 8
Бикинский — 2
Комсомольск — 43
П.Осипенко — 2
Комсомольский — 7
Солнечный — 7
Амурский — 9
Хабаровский Район — 13
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуты 2 511 коек, свободно 1 118. На лечении находятся 847 пациентов на кислородной поддержке, в ковидных госпиталях на ИВЛ находятся 53 человека.
Привито от коронавирусной инфекции первым компонентом 604 914 жителей края, полностью завершили вакцинацию 563 745 человек, ревакцинировано 90 261 человек.
Всего на лечении находятся 5 706 человек, в том числе 1 393 стационарно, 4 313 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 131 691 случай Covid-19, 124 659 человек выздоровели.
Эта запись была опубликована 26.01.2022в 09:19. В рубриках: Медицина.
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