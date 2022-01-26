С 1 января этого года для предпринимателей появилась возможность в досудебном порядке обжаловать через Интернет решения отдельных контрольных органов, вынесенные по итогам проверок. Сервис доступен на едином портале «Госуслуги» в личном кабинете. Причем сделать это можно как в отношении решений региональных органов госконтроля, так и федеральных. Новая схема работы сэкономит юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям время, а также средства, так как в определенных ситуациях освободит их от необходимости обращаться в суд.

— Ранее нередко возникали ситуации, когда о вынесенных мерах и несогласии организации, в отношении которой по итогам проверки было возбуждено производство, вышестоящее руководство контрольного органа узнавало уже после судебных тяжб. Хотя у последнего есть право пересмотреть решение подчиненной структуры. Теперь все направленные через «Госуслуги» жалобы будут рассматриваться до суда, и, возможно, по части из них решения смогут быть изменены. Такой механизм облегчит процедуру обжалования, снизит административное давление на бизнес и позволит решать все вопросы эффективнее, — рассказал начальник отдела координации контрольно-надзорной деятельности главного управления регионального госконтроля Алексей Колесников.

По новой схеме в Хабаровском крае обжаловать можно будет решения по 22 видам регионального госконтроля. Самыми распространенными из них являются жилищный, экологический и строительный надзор, контроль в области розничной продажи алкогольной продукции, другие виды надзорной деятельности. Для подачи жалобы нужно иметь подтвержденную учетную запись ЕСИА, знать номер проверки, который указан в едином реестре, и быть готовым подписать жалобу квалифицированной электронной подписью. После этого нужно будет дождаться ответа – на него контрольному органу дается 20 рабочих дней.