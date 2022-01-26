Совещание по выработке стратегии минимизации последствий пятой волны коронавируса провели с главными врачами больниц и поликлиник в Комсомольске-на-Амуре заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов совместно с и. о. краевого министра здравоохранения Юрием Бойченко. Первый случай выявления штамма «Омикрон» уже зафиксирован в Хабаровске. В Комсомольске-на-Амуре его распространение пока не выявлено. У медиков города есть около недели, чтобы подготовиться к подъему заболеваемости.

Отмечалось, что из-за особенностей штамма «Омикрон» основной удар возьмет на себя амбулаторно-поликлиническое звено. Скорость распространения нового штамма в пять раз выше, чем у предыдущего — «Дельта».

— Штамм «Омикрон» отличается более легким течением болезни, но это не говорит о том, что можно расслабиться. Основная угроза, с которой мы столкнемся, это временное выбывание медиков. При распространении «Омикрона» может заболеть до 80% медицинского персонала, так как они находятся в зоне риска. Сейчас главным врачам необходимо методично проверить всех сотрудников в отношении вакцинации и по необходимости провести ревакцинацию, — отметил Евгений Никонов.

Руководителям поликлиник и больниц также рекомендовано перевести часть сотрудников на дистанционный режим работы. Это касается специалистов отделов кадров и бухгалтерии. Временно в поликлиниках приостанавливается диспансеризация и профосмотры. Проводить термометрию будут помогать студенты и волонтеры. Кроме того, к работе в поликлиниках и амбулаториях на период подъема заболеваемости будут временно привлекать медиков, недавно вышедших на пенсию.

— Сотрудники колл-центров и регистратур должны быть готовы к увеличению количества звонков. Больничные листы необходимо оформлять только дистанционно без появления пациента в медорганизации. Что касается госпитализации, «ковидным» отделениям необходимо ликвидировать недочеты в плане обратной связи с родственниками госпитализированных пациентов, вся информация о протекании болезни должна выдаваться по первому запросу, — отметил Юрий Бойченко.

Зампред правительства Евгений Никонов рекомендовал использовать опыт онкологического центра Комсомольска-на-Амуре, где разработана специальная программа обратной связи. Ее масштабирование возможно на другие организации города Юности.

В связи с высокой скоростью распространения штамма «Омикрон» специалисты прогнозируют, что пропорционально количество тяжелых случаев в пятую волну останется на прежнем уровне. Правительство края уже выделило средства на дополнительные закупки аппаратов ИВЛ и мониторов к ним.

Кроме того, будет создан единый ситуационный центр на базе первой краевой больницы имени Сергеева для взаимодействия со всеми районными отделениями для консультирования тяжелых течений заболевания. Количество реанимационных коек во всех учреждениях увеличат до 350. Также «ковидные» отделения должны предусмотреть возможность увеличения числа «кислородных точек» как минимум на 20%. Для северных районов будут дополнительно закуплены экспресс-ПЦР-лаборатории.

В целом коечный фонд «ковидных» госпиталей в регионе загружен на 56,5%. На лечении находится более 6 тысяч человек, из них около полутора тысяч госпитализированы. Ежедневно фиксируется около 300 новых случаев заболевания. Вакцинировано более 600 тысяч человек. Наименьшие темпы вакцинации отмечаются в Хабаровском, Нанайском, Солнечном и Советско-Гаванском районах.