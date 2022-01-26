Михаил Дегтярев и вице-президент канадской золотодобывающей компании «Кинросс Голд» Клод Шимпер обсудили проект строительства горно-обогатительного комбината на золоторудном месторождении «Чульбаткан» в районе им. Полины Осипенко. ГОК появится здесь в 2025 году, и к этому моменту все вопросы с кадрами должны быть полностью урегулированы.

По обновленным расчетам инвестора, в течение ближайших восьми лет под мощности комбината с ежегодной добычей драгметалла в объеме 9 тонн потребуется создать порядка 1000 новых рабочих мест. Первоначально было заявлено 400.

По словам губернатора, запуск ГОКа на месторождении «Чульбаткан» является для региона знаковым, приоритетным проектом. Особое значение в данном случае имеет социальный аспект – трудоустройство местных специалистов и повышение их уровня жизни.

— Для нас самое главное – обеспечить людям рабочие места и доход. Занятость 1000 человек – еще один трек, требующий сегодня оперативного решения. Поэтому правительство края готово оказывать проекту ГОКа всестороннюю поддержку. В том числе и в решении кадрового вопроса, — заявил глава региона.

Михаил Дегтярев также подчеркнул: подготовка квалифицированных работников для будущего золотодобывающего производства должна проходить на площадках высших учебных заведений и учреждений среднего профобразования края. Так, возможность трудоустройства на месторождении появится не только у жителей близлежащих населенных пунктов, но и у специалистов из других районов. Закрепление молодежи на местах является одной из ключевых задач стратегии развития региона.

Канадская сторона поддержала это предложение. В дальнейшем оно войдет в готовящееся сегодня соглашение о долгосрочном социально-экономическом сотрудничестве правительства Хабаровского края и компании «Кинросс Голд» в качестве обязательного пункта. Документ будет подписан на Восточном экономическом форуме-2022. Его рамочный вариант планируется заключить уже к концу марта.